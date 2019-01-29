Eski Sözcü muhabiri, işe iade davasını kazandı

Sözcü gazetesi muhabiriyken sözcü.com.tr Genel Yayın Yönetmeni (GYY) "Mustafa Çetin’in yemek teklifini kabul etmediği için haberlerinin yayımlanmadığını" öne süren ve daha sonra işten atılan gazeteci Melis Bayraktar işe iade davasını kazandı.

Evrensel'den Elif Ekin Saltık'ın haberine göre, İstanbul Adliyesi 23. İş Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasında Bayraktar’ın işe iadesine karar verildi.

Verilen kararı değerlendiren Bayraktar, “Kazandığım için çok mutluyum. Şahıs adına mobbing ve tacizden suç duyurusunda bulunmuştum. Onun sonucunu da bekliyorum ayrıca. Özellikle bu alanda çalışan kadınlara seslenecek olursam, mücadelelerini sonuna kadar devam ettirmelerini öneririm. Zorlu bir süreç evet, sizi yıldırmaya da çalışıyorlar. Sonrasındaki süreçte seninle çalışmaya da korkuyorlar, çünkü kendi başlarına da geleceğini düşünüyorlar. Medya patronları genel olarak erkek ve kadın çalışanların pek çoğu benim yaşadıklarımı yaşıyor. Mücadelemde mobbing ve taciz soruşturmasının kararının da çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.