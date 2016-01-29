Eski Sovyet ajanı: Stalin Mao'nun dışkısını inceletti

Eski bir Sovyet casusu, Joseph Stalin'in, psikolojik portresini çıkarmak için Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un dışkısını incelettiğine dair kanıtlar bulduğunu söyledi. 1940’larda Sovyet lideri Stalin'in emriyle gizli polis teşkilatı bünyesinde yabancı liderlerin dışkılarını incelemek üzere özel bir birim oluşturuldu.Birimin varlığı, Rus gizli servislerinin arşivlerinde araştırma yapan eski Sovyet ajanı Igor Atamanenko tarafından ortaya çıkarıldı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Atamanenko, bir Rus gazetesine, "O zaman gizli servislerin bugünkü gibi dinleme cihazları yoktu. Uzmanlarımız, bu yüzden en abartılı bilgi toplama tekniklerini icat ettiler" dedi.

Igor Atamanenko'ya göre, Stalin gizli laboratuvarın başına, en sadık adamlarından Lavrenti Beria'yı getirdi.

Dışkıda ne aranıyordu?

Atamanenko, dışkıda ne arandığı sorusunu "Örneğin eğer dışkıda yüksek miktarda amino asit Triptofan varsa bu, o kişinin sakin ve ilişki kurulabilir bir insan olduğuna işaret ediyordu. Ancak dışkıda potasyum eksiliği varsa, bu o kişinin sinirli bir mizacı ve uykusuzluk sorunu olduğunu gösteriyordu" diye yanıtlıyor.

Aralık 1949'da Sovyet ajanları Moskova'yı ziyaret eden Çin lideri Mao'nun dışkısını incelediler.

Mao için özel tuvaletler yapıldı. Bu tuvaletler kanalizasyon sistemine değil, gizli haznelere bağlıydı. 10 gün boyunca kaldığı konuta fazla fazla yiyecek ve içecek getirilen Mao'nun dışkısı her defasında hemen alınıp analiz ediliyordu.

Stalin'in, dışkıları incelendikten sonra Mao'yla anlaşma imzalamaya yanaşmadığı öne sürülüyor.

Joseph Stalin'den sonra iktidara gelen Nikita Kruşçev'in dışkı projesini rafa kaldırdığı ve laboratuvarı kapattığı belirtiliyor.