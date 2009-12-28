T24 LogoT24 Logo
Magazin

Eski sevgiliye mesaj gönderdi!

Cem Yılmaz, Marie Claire dergisine verdiği röportajda Cansu Dere'ye üstü kapalı mesaj gönderdi.

28 Aralık 2009 02:00

5Cem Yılmaz, Marie Claire dergisine verdiği röportajda Cansu Dere'ye üstü kapalı mesaj gönderdi.

Foto Galeri

 Cem Yılmaz: "Benim için aşk acı değil!"

 Cem Yılmaz, yıllardır birlikte olduğu Cansu Dere'yi hayatından çıkardı ama aklından silemedi. Verdiği son iki röportajda da Dere'ye üstü kapalı mesajlar göndermesi, bu durumun kanıtı olarak algılandı.

Röportajdan mesaj var

Yeni filmi "Yahşi Batı"nın vizyona girmesi için gün sayan Cem Yılmaz, basının şu sıralar en gözde karakteri... Birbiri ardına röportaj veriyor, filmini anlatıyor. Ancak röportajların tek ortak noktası bu film değil. Kısa süre önce ayrıldığı Cansu Dere'nin Halit Ergenç'le başrolü paylaştığı "Acı Aşk" filmi de bir şekilde röportajlarda geçiyor, ünlü komedyen aşka dair sözleriyle Dere'ye üstü kapalı mesajlar gönderiyor.

Kadın için ağlamam

Yılmaz, Marie Claire dergisine verdiği röportajda "Birini seviyorsunuz ama o sizi sevmiyor, bana böyle bir şey denk gelmedi. Böyle bir şeye üzüldüğümü hatırlamıyorum. Aşk bence acı bir şey değil" dedi. Ünlü okmedyen, "Acı aşk" sözünü Pazar Vatan için verdiği röportajda ise şu şekilde geçirdi: "Bir kadına niye ağlayayım? Kendime ağlarım. Benim için aşk acı bir şey değildir. Acı aşk... (Gülüyor)"

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24