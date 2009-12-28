Eski sevgiliye mesaj gönderdi!

Cem Yılmaz, Marie Claire dergisine verdiği röportajda Cansu Dere'ye üstü kapalı mesaj gönderdi.



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Cem Yılmaz: "Benim için aşk acı değil!"

Cem Yılmaz, yıllardır birlikte olduğu Cansu Dere'yi hayatından çıkardı ama aklından silemedi. Verdiği son iki röportajda da Dere'ye üstü kapalı mesajlar göndermesi, bu durumun kanıtı olarak algılandı.

Röportajdan mesaj var

Yeni filmi "Yahşi Batı"nın vizyona girmesi için gün sayan Cem Yılmaz, basının şu sıralar en gözde karakteri... Birbiri ardına röportaj veriyor, filmini anlatıyor. Ancak röportajların tek ortak noktası bu film değil. Kısa süre önce ayrıldığı Cansu Dere'nin Halit Ergenç'le başrolü paylaştığı "Acı Aşk" filmi de bir şekilde röportajlarda geçiyor, ünlü komedyen aşka dair sözleriyle Dere'ye üstü kapalı mesajlar gönderiyor.

Kadın için ağlamam

Yılmaz, Marie Claire dergisine verdiği röportajda "Birini seviyorsunuz ama o sizi sevmiyor, bana böyle bir şey denk gelmedi. Böyle bir şeye üzüldüğümü hatırlamıyorum. Aşk bence acı bir şey değil" dedi. Ünlü okmedyen, "Acı aşk" sözünü Pazar Vatan için verdiği röportajda ise şu şekilde geçirdi: "Bir kadına niye ağlayayım? Kendime ağlarım. Benim için aşk acı bir şey değildir. Acı aşk... (Gülüyor)"