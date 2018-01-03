T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski sevgilisinin öldürdüğü Ceyda, toprağa verildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi Durmuş Türkiş (20) tarafından parkta tabancayla öldürülen Ceyda Aycan (18), son yolculuğuna uğurlandı

03 Ocak 2018 18:42

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi Durmuş Türkiş (20) tarafından parkta tabancayla öldürülen Ceyda Aycan (18), son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sakabaşı Mahallesi\'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İşsiz Durmuş Türkiş, eski sevgilisi Ceyda Aycan\'ı arayarak konuşmak istediğini söyledi ve parka davet etti. Parka gelen Ceyda Aycan\'a barışma talebinde bulunan Türkiş, ret yanıtını alıncı yanında taşıdığı tabancayla genç kıza ateş etti. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla kanlar içinde yere yığılan Ceyda Aycan, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Aycan burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Cenazesi bugün ailesi tarafından hastanenin morgundan alınarak defnedileceği Zembilli Mezarlığı\'na getirilen Ceyda Aycan, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Ceyda Aycan\'ın yakınları, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.
Polis ekipleri Ceyda Aycan\'ı öldüren eski sevgilisi Durmuş Türkiş\'i yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHA KARAMANDurmuş TürkişCeyda AycanOlaySakabaşı MahallesiDurmuş TürkişParkaTürkişVücudunaDevlet HastanesiAycanCenazesiZembilli MezarlığıCenazePolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24