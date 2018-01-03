Eski sevgilisinin öldürdüğü Ceyda, toprağa verildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi Durmuş Türkiş (20) tarafından parkta tabancayla öldürülen Ceyda Aycan (18), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sakabaşı Mahallesi\'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İşsiz Durmuş Türkiş, eski sevgilisi Ceyda Aycan\'ı arayarak konuşmak istediğini söyledi ve parka davet etti. Parka gelen Ceyda Aycan\'a barışma talebinde bulunan Türkiş, ret yanıtını alıncı yanında taşıdığı tabancayla genç kıza ateş etti. Vücuduna isabet eden 3 kurşunla kanlar içinde yere yığılan Ceyda Aycan, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Aycan burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi bugün ailesi tarafından hastanenin morgundan alınarak defnedileceği Zembilli Mezarlığı\'na getirilen Ceyda Aycan, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Ceyda Aycan\'ın yakınları, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Polis ekipleri Ceyda Aycan\'ı öldüren eski sevgilisi Durmuş Türkiş\'i yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.



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