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Eski sevgilisinin evinin önüne bomba bıraktı: Aşkıma düğün hediyem

28 yaşındaki Baki A. tutuklandı, evin önüne bırakılan el yapımı bomba imha edildi

05 Ekim 2015 21:14

Aydın'ın Çine ilçesinde ayrıldığı sevgilisinin evinin önüne piknik tüpüne tuzaklanmış patlayıcı bırakan zanlı tutuklandı. Üzerinde "aşkıma düğün hediyem" yazılı not bulunan patlayıcı imha edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Aydın'ın Çine ilçesinde ayrıldığı kız arkadaşının evlenmesinin ardından evinin önüne patlayıcı düzeneği yerleştiren zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Hatice K. (24), eski erkek arkadaşı Baki A'dan (28) ayrıldıktan bir süre sonra Mustafa K. (26) ile evlendi. Bunun üzerine Baki A, arkadaşı Ersun B'den bomba yapması için yardım istedi.

Baki A, 10 boruya doldurularak piknik tüpüne tuzaklanan patlayıcıyı, Hatice K'nın Çine Soğancılar Mahallesi 277 Sokak'taki evinin önüne bırakarak uzaklaştı. Düzeneği fark eden Mustafa K'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlayıcının üzerinde "aşkıma düğün hediyem" yazılı not bulunduğunu belirledi.

Patlayıcı, Aydın'dan gelen bomba uzmanları tarafından Kavşit Mahallesi'ndeki boş arazide imha edildi. Olayın ardından Hatice K'nın eski erkek arkadaşı Baki A. ve Ersun B. gözaltına alındı. Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine suçunu itiraf eden Baki A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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