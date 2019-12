Eski sevgilisini unutamadı

Genç oyuncu Duygu Çetinkaya, “Binbir Gece” ve “Çılgın Dersane” ile yakaladığı şöhreti, özel hayatını ve yeni projelerini anlattı.



“Kasaba” şarkısıyla ünlenen Murat Dalkılıç’la bir dönem ilişki yaşadığını açıklayan Çetinkaya, Kelebek’e verdiği röportajda eski sevgilisine mesaj göndermeyi de ihmal etmedi: “ilişkim bitti ama saygım ve sevgim bitmedi. Onda bitebilir ama bende bitmez.”



Oyunculuk serüveniniz “Türkiye’nin Yıldızları” yarışmasında mı başladı, daha öncesi var mıydı?

- 11 yaşındayken çocuk tiyatrosunda oynamaya başladım. Oyuncu olmak istiyordum. Konservatuvara gitmek istedim ama babam göndermedi. Çünkü bu mesleği yapmamı istemiyordu. Gazi Üniversitesi’nde okurken “Türkiye’nin Yıldızları” yarışmasının tanıtımını gördüm, kimseye söylemeden katıldım.



“Türkiye’nin Yıldızları”nda Beren Saat de yarışmıştı. Onunla aynı dönemde miydiniz?

- Evet, Beren’le aynı dönemdeydik. Samimi arkadaş değiliz ama gördüğümüz yerde birbirimize selam veriyoruz.



Yarışmadan sonra neler yaptınız?

- TGRT’nin “Türkü Filmi” serisinde rol aldım. Sonra “Plajda Kız Tavlama Klavuzu” filminde Vildan Atasever’le başrol oynadım. Ama film vizyona girmedi. Çekimler tamamlandıktan sonra sanırım montajla ilgili bir şeyler oldu. Bazı eksiklikler vardı. Yönetmen Alper Çağlar’a destek veren Sinan Çetin de adını bu filmin altına yazmak istememiş olabilir. Daha sonra “Silikon Vadisi” programında sunuculuk yaptım. “Çılgın Dersane” filmlerinde oynadım. En son da “Binbir Gece”de rol aldım.



“Binbir Gece” ve “Çılgın Dersane” sizin için büyük şans oldu sanırım...

- “Çılgın Dersane” için herkes gereksiz bir proje olduğunu söyledi. Ama bir gençlik filmiydi, ondan sonra gençlik filmleri daha çok yapılmaya başlandı. Ayrıca sanat filmlerini de görüyoruz... Beyazperdede gişe yapan bütün işler taşlanıyor. “Recep İvedik” de bunlardan biri.



“Recep İvedik”te rol almak ister miydiniz?

- Eğer o projenin içinde kendimi gösterebileceğim ve sevebileceğim bir karakter olsaydı, isterdim.



“Binbir Gece” dizisinin ekibine nasıl dahil oldunuz?

- Kudret Sabancı ile önceden tanışı-yorduk. Sezen karakteri için beni aradılar. Ama ben o sırada lenf kanserine yakalanan bir arkadaşıma destek olmak için saçlarımı kazıtmıştım. Saçlarımın kısa olduğunu söyledim, yine de çağırdılar. Gittim, görüştük. Zaten saçları kısa birini arıyorlarmış. Ekibe dahil oldum.



Sezen, babasının istemediği bir ilişki yaşıyordu. Siz böyle bir ilişki yaşamaya cesaret edebilir miydiniz?

- Gerçekten çok seversem olabilir. Neden olmasın?



Ciddi bir ilişki kafasında değilim



Şarkıcı Murat Dalkılıç’la ilişki yaşadığınızı açıkladınız. İlişkiniz nasıl başladı, biraz anlatır mısınız?

- Biz çok yakın bir arkadaşımızın vasıtasıyla tanıştık. Her şey arkadaş olarak başladı, sonra sevgili olduk.



Ne kadar sürdü ilişkiniz?

- Bir seneye yakın sürdü. Her şey yaşandığında saygılıysa, bittiğinde de saygılı olmalı felsefesinden yanayım. Bizimki de öyle oldu. Murat’ı hâlâ çok seviyorum. Benim için çok değerli. Hayatında herhangi bir yerde, herhangi bir günde başına bir şey gelirse ya da bir şeye ihtiyacı olursa, koşa koşa giderim. Hiç kimse ve hiçbir ilişki ona olan saygımı bitirmez. Benim için yeri çok ayrıdır. Sevgililikle alakalı değil ama dostlukla alakalı... İkimizden biri sevgilisiyle görünmediği sürece bu konu kapanmayacak.



“Saygı devam ediyor” diyorsunuz. Peki sevginiz bittiği için mi ayrıldınız?

- Sevgi bitseydi zaten arkadaş kalamazdık. İlişkim bitti ama saygım ve sevgim bitmedi. Onda bitebilir ama bende bitmez.



Peki şimdiki erkek arkadaşınız eski sevgilinizle hâlâ görüşüyor olmanıza tepki göstermiyor mu?

- Aslında erkek arkadaşım yok. Biz sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız.



Bu tanımaya çalıştığınız kişi de oyuncu mu?

- Evet, oyuncu.



Kim olduğunu söyleyecek misiniz?

- Hayır. Güzel bir tanışıklık dönemi yaşıyoruz ama ciddi bir ilişki kafasında değilim. Çünkü birini uzun zaman tanıyıp ilişki yaşama taraftarıyım. Bizim sektör garip bir sektör. O yüzden insanları tanıyıp hayatıma öyle almayı düşünüyorum.



Oyuncu dediğin hem sevişir hem öpüşür



Oyunculukta kurallarınız var mı?

- Gerçekten inandığım bir proje için her şeyi yaparım. Ben kurallardan yana olan, kurallara inanan biri değilim. Senaryo güzelse, mesleğimin gerektirdiği her şeyi yaparım. Bir oyuncu lezbiyeni de oynayabilmeli, soyunabilmeli de, öpüşebilmeli de. Her şeyi yapabilmeli. Adı üstünde; oyuncu... Büyük bir sahne varsa ve sevişmek zorundaysan, sevişirsin.



Yaz için projeleriniz var mı?

- Çok güzel bir gençlik dizisi yapacağız. Onun dışında iki sinema filmi projem var. Biri Uğur Yücel’in. şu an görüşme aşamasındayız.