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Eski sevgilisi ve 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDI Kütahya'da eski sevgilisi Sevgi Ç

21 Ağustos 2017 21:21

TUTUKLANDI
Kütahya\'da eski sevgilisi Sevgi Ç. ve erkek arkadaşı Kubilay Y. ile yanlarında bulunan Koray A. ve Ebru Ş.\'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan ve dün gece Hatay\'da yakalanan İrfan K., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. İrfan K., Hatay\'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GENÇ KIZ YOĞUN BAKIMDA
Bu arada Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavileri süren yaralılardan Sevgi Ç.\'nin halen yoğun bakım ünitesinde olduğu ve henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı, diğer 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

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