-ESKİ SEVGİLİSİ, JULIO IGLESIAS'IN ÖZEL HAYATINI KİTAPLAŞTIRDI MADRİD (A.A) - 13.11.2010 - Ünlü şarkıcı Julio İglesias'ın eski sevgilisi Vaitiare Hirshon, İspanyol şarkıcıyla birlikte olduğu 6 yıldaki anılarını bir kitapta topladı. 1982 yılında, henüz 18 yaşına yeni girdiği sıralarda, kendisinden 21 yaş büyük olan Julio İglesias ile tanışan ve onunla 6 yıl birlikte olan Tahitili manken Vaitiare Hirshon, "Bez Bebek" adlı kitabında, İglesias'ın cinsel hayatı ile ilgili ayrıntılara yer verdi ve uyuşturucu kullandığını ileri sürdü. Kitabında açıkça, Julio İglesias ile birlikte mariuhana ve kokain kullandığını ifade eden Vaitiera ayrıca, Julio İglesias'ın çok kıskanç olduğunu, kendisine "sütyensiz sokağa çıkma ve 7 santimetreden yüksek topuklu ayakkabı giyme" dediğini belirtti. Bu arada kasım ayı ortasında satışa çıkacak "Bez Bebek" ile ilgili El Mundo gazetesine demeç veren Tahitili manken, "Julio beni sadece mariuhanaya başlattı, çünkü daha önceden kokain kullanmıştım. 80'li yıllarda bu normaldi ama şu anda ne o ne de ben aynı değiliz. Artık sigara bile içmiyoruz. Uyuşturucu tipik salaklıklardı. Gençtik ve başka bir dönemdi. Ama açık bir şekilde söylemem gerekir, Julio asla benim yaptıklarımın sorumlusu değildir" dedi. İglesias'dan ayrılmasından 22 yıl sonra anılarını bir kitapta toplayan Vaitiare, "Paraya ihtiyacım yok, bu kitabı para için yazmadım. Kocam ile birlikte moda sektöründeyiz. Ve kocamın Julio'ya herhangi bir kızgınlığı yok. Zaten Julio ile yaşadıklarımız birçok paparazzi programları ve dergilerde anlatılmıştı. Julio da eskiden uyuşturucu kullandığını zaten açıklamıştı ve eminim ki uzun yıllardır uyuşturucu kullanmıyor. Ben sadece yaşananların bir de benim ağzımdan bilinmesini istedim" şeklinde konuştu. Dünyada 350 milyondan fazla CDsi satılan ünlü şarkıcı Julio İglesias ise kitap hakkında "hiçbir yorumda bulunmayacağını" söyledi. 1971-1978 yıllarında evli kaldığı ilk eşi İsabel Preysler'den 3 çocuğu olan 67 yaşındaki Julio İglesias, 20 yıldır birlikte yaşadığı ve bu dönemde 5 çocuğu olan Hollandalı eski manken Miranda ile bu yaz evlenmişti.