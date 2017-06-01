Eski sevgililerinden tiyatro oyuncusu hakkında "psikolojik ve fizyolojik şiddet" iddiası!

Tiyatro oyuncusu İnan Ulaş Torun'un eski sevgilisi olduğunu söyleyen kadınlar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Bize şiddet uyguladı" iddiasında bulundu. Oyuncunun bağlı olduğu prodüksiyon şirketi oyuncuyu sahiplenerek yarhı sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Habertürk gazetesinden Neziha Kartal'ın haberine göre, oyuncu Torun'la 2 ay birlikte olduğunu ifade eden oyuncu S. "çok kıskanç olduğunu" söyledi.

Konuyla ilgili konuşan S. şunları söyledi:

"Sürekli benim birileriyle yattığımı, onu aldattığımı iddia ediyordu. Bu yüzden kavga etsek de sonra dünyanın en tatlı insanı olarak gelip özür diliyor ve bana yaşadığı travmalardan bahsediyordu.

Psikolojik ve fizyolojik şiddet iddiası

"Bir akşam arkadaşımızın evindeydik. Bir kız arkadaşımın sevgilisiyle bakıştığımı iddia edince kavga ettik. Çok utandım, oradan erken ayrıldık. Evimin kapısına geldiğimizde ayrılmak istediğimi söyledim. ‘Artık beni sevmiyor musun?’ dedi. ‘Sevmiyorum’ dediğimde öyle bir bakışı vardı ki ağlayacağını düşündüm ama bana tekme attı. Saçımdan çekerek beni apartmanın içine çekti. Eve zor kaçtım. Bu olaydan sonra darp raporu aldım. 1 hafta evden çıkamadım. Korktuğum için dava açmadım. Hem beni sevdiğini söylüyor hem de ‘o...’ diyordu. Bana çok âşık olduğunu ve tekrar denemek istediğini söyledi. Onu her yerden engelledim. Mesajları kesilmeyince ‘Seni magazine veririm’ diye tehdit ettim. Korktu ve vazgeçti."

"Artık hiçbir erkeğe güvenmiyorum"

İlişkiye başlamadan önce, Torun’un nasıl biri olduğunu ortak tanıdıklarına sorduğunu ve “Çok tatlı bir insandır” cevabını aldığını belirten S., yaşadıklarından sonra psikolojik destek aldığını belirtti: “Bu travmadan kurtulmak için hipnoz tedavisi gördüm. O, benim son erkek arkadaşım. Artık hiçbir erkeğe güvenemiyorum.”

3 yıl beraber olduğunu söyleyen öğretmen G.: İlişkimiz şiddet yüzünden bitti

İnan Ulaş Torun’un bir diğer eski sevgilisi G. ise, oyuncuyla 3 yıl boyunca birlikte olduğunu açıkladı. Öğretmen olan genç kadın, Torun’la yaşadığı ilişki için şunları söyledi: “İlişkimiz şiddet yüzünden bitti. Bu şiddet televizyon kırma, telefon atma, sehpa parçalama şeklindeydi. Çok âşık olduğum için idare ettim. Kimseye hiçbir şey söylemedim. İşin rengi kıskançlıklarla değişti. Televizyon seyretmeme bile izin vermiyor, beni oyuncu arkadaşlarından kıskandığı için tiyatrodaki hiçbir oyununa davet etmiyordu. Beni hiçbir arkadaşıyla tanıştırmadı.”

Diğer yandan İnan Ulaş Torun'un bağlı olduğu prodüksiyon şirketi Şogen Film sosyal medya hesabı Twitter üzerinde açıklama yaparak oyuncuyu sahiplendi: