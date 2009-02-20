Eski sevgililer birlikte eğlendi

Eğlenceden birlikte ayrıldılar

Milliyet'in haberine göre; Meltem Cumbul’la ilişkisiyle dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, beş yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Azra Akın ve “Gümüş” dizisinde birlikte rol aldığı Songül Öden ile önceki gece aynı mekânda eğlendi. Tatlıtuğ‘un adı Gümüş dizisinin çekildiği dönemde Songül Öden ile aşk dedikodularına karışmıştı.Tatlıtuğ, Gaye Sökmen’in Beyoğlu Cuba Bar’da düzenlediği partiye yakın arkadaşları Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı ile katıldı. Kapıda bekleyen gazetecileri en çok şaşırtan olay ise Azra Akın ve Songül Öden’in mekândan birlikte çıkıp aynı taksiye binmeleri oldu. Akın ile Songül Öden, aynı taksiye bindi ve gazetecilere de el salladı.“Gümüş” dizisinin gösterildiği Ortadoğu ülkelerinde büyük bir hayran kitlesi edinen Songül Öden ile 2002 Dünya Güzeli Azra Akın mekândan birlikte ayrıldı.