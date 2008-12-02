Eski sevgiliden 'facebook' sürprizi

Gözde Karaoğlu ile çekilmiş samimi fotoğraflarının, onun facebook sayfasında yayımlandığını gören ünlü balet hemen bir açıklama yaptı. Bergüzar Korel'den bu fotoğraflardaki Gözde Karaoğlu için ayrıldığı iddialarına cevap veren Sağtürk "Gözde benim çok eskilerde kalmış bir ilişkim. Kendisiyle yıllardır görüşmüyorum. O fotoğrafları neden internete verdiğini anlamadım" dedi.