Eski savcıya 'kaç' davası

Ergenekon’da tutuklanan emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin’e kaçmasını söylediği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan eski Sarıyer Savcısı Ertaç Giray, ‘görevi kötüye kullanmak’tan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.



Tekin’in ifadesinde kendisine kaçmasını avukatı Giray’in söylediği yolundaki iddialar üzerine, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 2007’de Giray’ın yargılanmasının önünü açmıştı.



Şişli Başsavcılığı’nın fezlekesi, usul gereği Beyoğlu Savcılığı’na gönderildi. Savcı Ahmet Kelebek’in hazırladığı iddianamede, Giray’ın Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet’e bomba atılmasıyla ilgili olarak yakalama emriyle aranan Tekin’ in evindeki aramaya müdafi olarak katıldığı belirtildi. Giray’ın buluştuğu Tekin’e, tetikçi Alparslan Aslan’la irtibatlı olabileceği düşünülerek hakkında yakalama kararı çıkartıldığını söylediği, teslim olmaması için yönlendirerek kaçmasını sağladığı kaydedildi. Beyoğlu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Giray hakkında ‘son soruşturmanın yapılmasına’ karar verip dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Kararda, Giray’ın savunmasında suçlamayı kabul etmediği belirtildi.

