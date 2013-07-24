Eski savcıya göre Gezi eylemcileri müebbetlik

Eski Cumhuriyet savcısı ve Adalet Akademisi öğretim görevlisi Mehmet Yücesoy, Gezi Parkı eylemleri ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunu’nun 312. Maddesi uyarınca iddianame hazırlanabileceğini söyledi. 312. Madde, “cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırma' suçunu düzenliyor ve cezası 'ağırlaştırılmış müebbet” hapis…

TRT Haber ’de Emin Pazarcı’nın "İnce Çizgi" programına katılan avukat Mehmet Yücesoy, Gezi eylemlerinin özünün “sokakta hesaplaşma” olduğunu öne sürerek şöyle devam etti:

“İktidarı demokratik yollarla, yani anayasaya uyarak değiştiremeyen bir kesim, hürriyet isteyen, özgürlük isteyen farklı amaçlarda olan gençlere arkadan ciddi bir destekle ve katılımla işin rengini değiştirdiler. Kim bunlar? Bunlar, bazı kurum ve kuruluşlar ile bazı partiler. Bazı milletvekilleri tweetleriyle destek verdiler. Yürüyün, Devam edin, az kaldı, hükümeti yıkıyoruz dediler.”

TCK’nın 312. Maddesi’nin “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırma veya görevlerini yapmayı kısmen ve tamamen engellemeye teşebbüs edenlerle” ilgili olduğunu belirten Yücesoy, “Bazı kişiler elinde sopalarla, taşlarla maskelerle, molotof kokteylleriyle, değişik yasa dışı örgüt bayrak ve flamalarıyla; yakarak, yıkarak meydanlarda boy gösterdiler. Bu cebir ve şiddettir” dedi.

'312'nin kapsamına girer'

TCK’nın 312. Maddesindeki suçun cezasının “ağırlaştırılmış müebbet” olduğuna işaret eden Yücesoy “Siz görevde olsaydınız böyle bir dava açar mıydınız” sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Evet, özel yetkili görevde bulunan cumhuriyet savcılığı makamında bulunan bir savcının böyle bir durumda kesinlikle işlem yapması gerekir. Eğer bu haller, bu hareketler devam edecek olursa, işin sonunun gideceği yer de burasıdır. Bir kişiye bir tokat vurursanız, basit yaralamadır. Ama 3-5 gün üst üste aynı kişiye aynı tokadı vurursanız, eziyet suçu olur ve cezası 3 yıldan başlar. Dolayısıyla bir eylem masum görünebilir; ama aynı yerde, aynı merkezden güdümlü bir yere toplanmalar, eski TCK 312’deki (Sayın Başbakan’ın ceza aldığı bugünkü TCK’daki 216’daki) halkı tahrik etmek suçunu ortaya koyabilir, resen takibat gerekebilir. Ayrıca, ileriki durumlarda bu olay 312’nin kapsamına girebilir."