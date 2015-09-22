Eski savcı Gültekin Avcı'nın tutuklanma gerekçesi: Tutuklu polislerle telefon görüşmeleri ve yazıları terör delili

Köşe yazıları ve tutuklu polis müdürleriyle yaptığı telefon görüşmeleri delil olarak gösterilerek tutuklanan Eski Cumhuriyet Savcısı ve Bugün Gazetesi Yazarı Gültekin Avcı’nın tutuklanma gerekçesinde Selam Tevhid Terör Örgütü dosyası kapsamında algı çalışması yürüttüğü iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Avcı’nın tutuklu emniyet müdürleriyle telefon görüşmelerinin HTS kaydı da delil olarak gösterildi. Gerekçeli kararda, Avcı’nın uzun süredir kullandığı cep telefonunu da bu süre zarfında kapatıp yaptığı çalışmalar sırasında kullanmadığı iddia edildi. Sadece operasyon birimlerinin elinde bulunması gereken belgelerin de Avcı tarafından çarpıtılarak yayınlandığı öne sürüldü. Tutuklama kararında, Avcı’nın "Fethullah Gülen ve Emre Uslu’nun telkinleri doğrultusunda, eylem ve fikir birliği içinde olduğu" da iddia edildi.

Tutuklamaya delil olarak şu gerekçeler de dosyaya girdi:

“Yazılarında Fethullah Gülen’in 14 Ekim 2013’te yaptığı konuşmasında ‘selam çakmak’ ifadesini kullanması, aynı süreçte Fethullah Gülen yanlısı STV kanalında Şefkattepe isimli diziye sonradan eklenen ‘karanlık kurul’ olarak adlandırılan sahnelerde ‘muta nikahı’ ibaresinin 16 defa, ‘kılcal’ kelimesinin 61 defa kullanılması..."

'Hiçbirisini tanımıyorum'

Gültekin Avcı ise savunmasında, dosyaya ilişkin belge ve bilgileri internette yayımlanan "Acemuşakları" isimli hesaptan elde ettiğini iddia ederek, "Fethullah Gülen ile yüz yüze veya telefonla görüşmediğini, Emre Uslu’yu ise tanımadığını" söyledi.

Avcı tutuklu polis müdürlerinin de hiçbirisini tanımadığını, telefon görüşmesi de yapmadığını, kendilerinden bilgi almadığını ileri sürerek, “Tarafıma sormuş olduğunuz köşe yazılarının İstihbarata olan merakım, eski Cumhuriyet Savcısı olmam, polis teşkilatı ile alakam, İstihbarat hukuku ile ilgili çalışmalarım nedeni ile yazmışımdır" dedi.

Gültekin Avcı’nın avukatı Fikret Duran ise yaptığı savunmasında şunları söyledi.

“Anlaşılmaktadır ki savcılık makamının somut delil olarak anlatmaya çalıştığı sadece gazetecilik çerçevesinde yazılmış 7 köşe yazısıdır. İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken köşe yazılarının hukuka aykırı bir şekilde soruşturma kapsamına alınması basın özgürlüğünün ihlalidir.”

Gültekin Avcı, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “silahlı Terör örgütü kurma ve yönetme” ve “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk için temin etme” suçlamalarıyla tutuklandı.