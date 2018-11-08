Eski savcı Ferhat Sarıkaya 'FETÖ'den tutuklandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) geçen hafta meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı
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Şemdinli iddianamesini hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alınmıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 1 Kasım’da meslekten ihraç edilen Sarıkaya, 2 Kasım’da Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Bugün adliyeye götürülen Sarıkaya, savcılık sorgusunun ardından “FETÖ üyeliği” iddiası ve tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ferhat Sarıkaya’nın tutuklanmasına karar verdi.