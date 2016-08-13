Eski SAT Komandosu Ali Türkşen: Hanımlar lütfen DM atmayın, ben eşimle sohbet ediyorum

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından birçok televizyon programına katılan, Balyoz ve Poyrazköy davaları kapsamında 3,5 yıl tutuklu yargılanan SAT Komandosu emekli Albay Ali Türkşen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili hanımlar, bişi sormak-söylemek-tanışmak-sohbet etmek için DM atmayın lütfen. Ben eşimle sohbet ediyorum. Teşekkür ederim. Hele bunu bi sebeple yapıyorsanız valla çok ayıp ediyosunuz. Yemezler..." dedi.

Sevgili hanımlar, bişi sormak-söylemek-tanışmak-sohbet etmek için DM atmayın lütfen. Ben eşimle sohbet ediyorum. Teşekkür ederim. — SAT (@aliturksen) 12 Ağustos 2016