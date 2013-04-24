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Yaşam

Eski Sağlık Bakan'ı vefat etti

Eski sağlık bakanlarından Avukat Yasin Cengiz Gökçek 79 yaşında vefat etti

24 Nisan 2013 18:42

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 16. dönem milletvekilliği yapan Gaziantep doğumlu 4 çocuk babası Cengiz Gökçek, bu sabah saat 05:00 sıralarında Emek'teki Korupark Sitesi'ndeki evinde rahatsızlandı.

Gökçek, kalp krizi şikayetiyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde yapılan bütün müdahalelere rağmen Gökçek hayatını kaybetti.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Gökçek, merkez Nilüfer ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Cami'nde yarın (perşembe) öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Hamitler Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

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