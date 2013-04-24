Eski Sağlık Bakan'ı vefat etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 16. dönem milletvekilliği yapan Gaziantep doğumlu 4 çocuk babası Cengiz Gökçek, bu sabah saat 05:00 sıralarında Emek'teki Korupark Sitesi'ndeki evinde rahatsızlandı.
Gökçek, kalp krizi şikayetiyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisinde yapılan bütün müdahalelere rağmen Gökçek hayatını kaybetti.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Gökçek, merkez Nilüfer ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Cami'nde yarın (perşembe) öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Hamitler Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.