T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Eski Rus casus Skripal'e suikast girişimi: Restoranda sinir gazı kalıntılarına ulaşıldı

İngiltere'nin Salisbury ilçesinde eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya suikast girişimi sonrası, soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Son olarak adli incelemeler sırasında, ikilinin olaydan iki saat önce yemek yedikleri restoranda sinir

29 Nisan 2018 20:30

BBC, İngiltere'de eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının komaya girmesine neden olduğu belirlenen sinir gazına ait izlerin, ikilinin olaydan önce yemek yedikleri bir restoranda tespit edildiği bilgisine ulaştı.

Geçtiğimiz Pazar günü Salisbury ilçesindeki bir alışveriş merkezinde aniden hastalanan ve sokaktaki bir bankta bilinçsiz yatarken bulunan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e sinir gazıyla müdahale edildiği ortaya çıkmıştı.

Polisin cinayete teşebbüs olarak değerlendirdiği olay, ikilinin Salisbury'deki Zizzi restoranında yemek yemesinden iki saat sonra gerçekleşti.

Adli incelemeler sonucu restoranın bir bölümünde sinir gazı kalıntılarına ulaşıldı. Eski Rus casus Skripal ve kızının yemek yedikleri sırada restoranda bulunan kişilerin risk altında olmadığı belirtildi. Restoranda bulunan kişiler arasında olayla bağlantısı olabilecek bir şüphelidense bahsedilmiyor.

İngiliz askeri birimleri üç gündür polise soruşturma için destek veriyor. Terörle mücadele birimlerinden 250'den fazla polisin dahil edildiği soruşturma kapsamında 240'tan fazla tanık dinlendi ve 200 kadar kanıt parçasına ulaşıldı.

Yaklaşık 180 askeri personel de olay yerinde, sinir gazına maruz kaldığından şüphelenilen araç ve objeleri kaldırıyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, hükümetinin cinayet teşebbüsünün sorumlularını bulmak için büyük çaba sarfettiğini ve kaynaklarının büyük bölümünü ayırdığını söyledi.

Sergey Skripal İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için Avrupa'da gizli görevlerde bulunmuştu. Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren İngiltere istihbaratına sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını açıklamıştı.

66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Rusya'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.

Çifte ajan Skripal ve kızına suikast girişimi, İngiltere ve Rusya arasındaki ilişkilerde de ikileme neden oldu.

Moskova olayla bir alakaları olmadığını açıklarken, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson cinayet teşebbüsünün arkasından Rusya'nın çıkması halinde güçlü bir şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

2006 yılında eski istihbarat görevlisi Alexander Litvinenko'nun Londra'da radyoaktif madde ile zehirlenmesi olayının da yankıları sürüyor.

İngiliz yetkililer, 2016'da tamamlanan soruşturma sonrası, Litvinenko'nun Rus istihbarat ajanları tarafından öldürüldüğü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu operasyonu "muhtemelen şahsen onayladığı" sonucuna varmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SalisburyRusSergey SkripalYuliaSonBBCGeçtiğimiz PazarYulia SkripalSalisbury ZizziAdliEski RusSkripalRestorandaTerörleBakanı Amber RuddMI6AvrupaRusya SkripalRusyaABDMoskovaDışişleri Bakanı Boris Johnson

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24