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Dünya

Eski Rum maliye bakanı KKTC'de tutuklandı LEFKOŞA (A.A)

14 Ekim 2011 20:08

-Eski Rum maliye bakanı KKTC'de tutuklandı LEFKOŞA (A.A) - 14.10.2011 - Eski Rum Maliye Bakanı Mihalis Sarris, KKTC'de tutuklandı. Sarris, dün gece saat 23.00 dolaylarında Lefkoşa'daki bir evde "eşcinsel ilişki için pazarlık yaptığı" gerekçesiyle evdeki diğer iki kişiyle birlikte gözaltına alındı. Eve baskın yapan polis, Sarris'le birlikte evde bulunan iki Türk; M.B. (29) ve M.K'yı (17) gözaltına aldı. Bugün mahkemeye çıkarılan üç kişi hakkında, tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk kararı verildi. Sarris ve diğer iki kişinin ''suçüstü'' değil, eşcinsel ilişki için ''pazarlık yaptıkları'' gerekçesiyle tutuklandıkları öğrenildi. Tahkikatın üç günden önce de tamamlanabileceğini belirten polis, ilgili kişilerin tekrar mahkemeye çıkartıldıklarında, ''suçsuz'' bulunup serbest kalabileceğini veya, suçlu bulunup cezaevine gönderilebileceğini belirtti. KKTC yasalarına göre eşcinsel ilişki suç. Bu arada, Rum Polisi Basın Sözcüsü Mihalis Katsunotos da, Sarris'in tutuklandığı haberiyle ilgili olarak, konuyla ilgili ''İki Toplumlu Cürümler Komitesi''ndeki Rum üye ile iletişime geçtiğini kaydetti. Sarris'in dün akşam Kıbrıs Türk makamları tarafından tutuklandığıyla ilgili bilgi aldığını ifade eden Katsunotos, Sarris'in bugün mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 3 günlük tutuklama emri verildiğini söyledi.

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