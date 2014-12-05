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Dünya

Eski polis, yolsuzluktan istifa eden başbakanın yerine geçti

Grönland'da yeni hükümetin başbakanı Kim Kielsen, siyasete atılmadan önce 1996-2003 yılları arasında polis olarak görev yapmış

05 Aralık 2014 11:38

Grönland'da 28 Kasım'daki seçimden partisi az farkla birinci çıkan eski polis Kielsen, üçlü koalisyon hükümetinin başbakanı oldu.

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa eden eski Başbakan Aleqa Hammond'un yerine Siumut Partisi'nin başına gelen eski polis Kim Kielsen, 28 Kasım'da yapılan ve partisinin yüzde 8,6'lık oy kaybına rağmen az farkla birinci çıktığı seçimden sonra girdiği koalisyon arayışını sonuçlandırdı.

31 sandalyeli Grönland Parlamentosu'nda 11 milletvekili olan Siumut Partisi, 4 milletvekiline sahip merkez sağ Demokratlar ve 2 milletvekili bulunan ayrılıkçılık karşıtı Attasut partileriyle koalisyon kurarak yeterli çoğunluğu elde etti.

Yeni hükümetin başbakanı Kim Kielsen, siyasete atılmadan önce 1996-2003 yılları arasında polis olarak görev yaptıktan sonra siyasete girmiş, istifa eden Başbakan Hammond döneminde ise bakanlık yapmıştı.

Grönland, 1979 yılında Danimarka'dan özerklik aldıktan sonra dışişleri, güvenlik ve mali konularda bu ülkeye bağlı kalmaya devam ediyor. Danimarka hükümeti yıllık 6,6 milyar Danimarka Kronu (yaklaşık 443 milyon avro) olan ada bütçesinin yaklaşık yarısını sağlıyor.

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