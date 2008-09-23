Eski polis müdürü Serdar Saçan da gözaltında





Sabaha karşı başlayan Ergenekon'un son dalgasında eski ünlü polis şefi Adil Serdar Saçan gözaltına alındı



Saçan son olarak yaz aylarında oğlu ile birlikte geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştı.



Ünlü polis iyileştikten sonra yaptığı açıklamalarda Ergenekon operasyonu ile ilgili ilk adımların kendisi tarafından atıldığını ancak üzerinin örtüldüğünü ve bugün geçmişten beri bekletilen dosyaların üzerine gidildiğini öne sürerek eliştiriler yöneltmişti.



ADİL SERDAR SAÇAN KİMDİR



Adil Serdar Saçan bir dönemin hızlı ve korkusuz polis müdürüydü. 1998'de İstanbul Organize Suçlar Şubesi'ni kurup, 2003'e kadar da bu birimin müdürlüğünü yaptı. 600'ün üzerinde operasyona imza attı, 11 bin sanığın ifadesini aldı. Bana mısın demeyen mafya babalarını teker teker sorguladı, çoğunu hapishaneye yolladı. Türkiye'nin en büyük yolsuzluk operasyonlarını yönetti. Adil Serdar Saçan 1985 yılında Polis Akademisi'ni birinci olarak bitirdi. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi'nde mastır ve doktora yaptı. Ardından Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.



Saçan bir dönemin hızlı ve korkulu polis müdürüydü. 1998'de İstanbul Organize Suçlar Şubesi'ni kurup, 2003'e kadar da bu birimin müdürlüğünü yaptı. 600'ün üzerinde operasyona imza attı, 11 bin sanığın ifadesini aldı. Malki cinayeti, Albayraklar Holding, BİT'ler, Akbil, Adnan Hoca, Telekulak ve şike soruşturmalarını yürüttü. Sedat Peker, Alaattin Çakıcı, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz, Nuri ve Vedat Ergin kardeşlere yönelik operasyonlar yaptı. Örümcek Ağı operasyonunda işadamı Erol Kohen'den rüşvet aldığı ve üniversite öğrencilerine işkence yaptığı iddiasıyla meslekten ihraç edildi.

