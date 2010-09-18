Eski patronunun otomobilini kundakladı

T24- Kağıthane’de, Bülent Uysal (33), eski patnonu Erol Yıldırım'ın otomobilini kundakladı. Olayı gerçekleştirdiği güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen Uysal'ın, eski patronu ile kız meselesi yüzünden tartıştığı ve intikam almak için otomobili yaktığı söylendi.



Emniyetevleri Mahallesi Özcan Sokak Numara 5’de bulunan Şömine Restaurant önünde park halinde bulunan, restaurantın sahibi Erol Yıldırım’a ait 60 AH 556 plakalı Tempra otomobil 12 Eylül gecesi kundaklandı.



Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, kamera görüntülerinden yola çıkarak, otomobili 51 ayrı suçtan poliste kaydı bulunan Bülent Uysal'ın yaktığını belirledi. Otomobilin sahibi Erol Yıldırım da görüntülerden Bülent Uysal'ı teşhis etti. Erol Yıldırım'ın polise, Uysal'ın bir süre yanında çalıştığını ve kendisiyle kız meselesi yüzünden tartışarak işi bıraktığını söylediği belirtildi.



Alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis, dün Bülent Uysal'ı kaldığı evde gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Bülent Uysal, "Ben kendi aracımı yaktım" diye bağırdı.



Uysal'ın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



