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 Eski patronunu yolunu kesip vurdu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de  bir kişi alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle yolunu kestiği eski patronunu vurdu

19 Ekim 2017 17:00

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ\'de  bir kişi alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle yolunu kestiği eski patronunu vurdu.
Olay saat 10:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Aytekin, Ali Osman Aykut\'un Sarıyer\'deki restoranında garson olarak çalışıyordu. Restoran sahibi Ali Osman Aykut işyerini  kapattı. Eski patronundan alacağı olan Ali Aytekin, Şişli Paşa Mahallesi Batı Caddesi üzerinde aracını eski patronunun aracının önüne çekerek yolunu kesti. Ali Aytekin ve Ali Osman Aykut araçlardan inerek burada bir süre tartıştı. Tartışma sırasında silahını çeken Ali Aytekin,  Aykut\'u karnından vurarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerine yapılan Ali Osman Aykut ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis kimliğini tespit ettiği Ali Ayten\'i yakalamak için çalışma başlattı. 

(FOTOĞRAF)

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