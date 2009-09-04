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Dünya

Eski parlemento başkanına ömür boyu hapis

Ruanda'nın eski Parlamento Başkanı Mukezamfura,Tutsilere karşı soykırıma katılmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

04 Eylül 2009 03:00

Ruanda'nın eski Parlamento Başkanı Alfred Mukezamfura,Tutsilere karşı soykırıma katılmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mukezamfura'nın başkent Kigali'nin Nyakabanda bölgesindeki halk mahkemesi (gacaca) tarafından, "nefreti kışkırtmak ve soykırımı teşvik etmekten" suçlu bulunarak ömür boyu hapse mahkum edildiğini aktardı. Merkezdeki Demokrat Parti'nin (PDC) lideri olan Mukezamfura, 2009'un başına kadar Devlet Başkanı Paul Kagame'nin rejimi bünyesindeki en önemli Hutulardan biriydi. 2003'ten 2008'e kadar parlamento başkanlığı yapan Mukezamfura, aynı zamanda Ruanda Anayasa Komisyonu başkan yardımcısıydı. Nisan 1994'te Hutulardan oluşan ordunun Tutsilere karşı başlattıkları katliamda,100 günde yaklaşık 800 bin kişi öldürülmüştü.

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