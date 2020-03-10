Eski Özel Kuvvetler Komutanı Engin Alan'dan ateşkes uyarısı: Suriye tuzaklarla dolu; provokasyon amaçlı saldırı olabilir

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, emekli Korgeneral Alan şunları kaydetti:

Birinci sektör (Rejim Kontrolündeki Bölge): Bu bölgeyle ilgili şöyle bir senaryo düşünelim. Rejim, özellikle de rejimin kontrol etmekte zorlandığı, başta İran milisleri olmak üzere silahlı grupların, kendi bölgelerinde kalan gözlem noktalarımıza ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlandığı yerlere karşı girişebilecekleri silahlı provokasyonlar.

İkinci sektör (TSK Kontrolündeki Bölge): Bu sektör için de şöyle bir senaryo düşünelim: Bu sektörde TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yeni adıyla Suriye Milli Ordusu'nun ateşkese uyacakları açık.

Ancak başta HTŞ (Heyeti Tahlil-i Şam) olmak üzere, diğer silahlı grupların (Türkistan İslam Partisi, Hücresel El Din vb.), özellikle İdlib'i Lazkiye'ye bağlayan stratejik M-4 Karayolunun iki yanında 6'şar kilometrelik Türkiye ve Rusya'nın oluşturacakları ‘Güvenlik koridoru' ve bu güzergahta, 15 Mart'tan itibaren başlayacak Türk-Rus ortak devriye faaliyetlerine karşı, bölgedeki hedef seçtikleri diğer unsur ve yerlere yönelik girişebildikleri silahlı provokasyonlar.

Her iki sektörden birinde bu senaryoların gerçekleşmesi halinde Ateşkes tehlikeye girecek ve büyük, ciddi sıkıntılar yaşanabilecektir. İkinci sektördeki kuvvetlerimize bir saldırı olması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kremlin'de çok net ifade ettiği şekilde, Türkiye buna misliyle mukabele edecek, saldırıların devamı halinde, belki de yeni bir ‘Bahar Kalkanı' harekatının kapısını aralayacaktır.

Hiç kuşkusuz kendi güçlerine karşı olası bir saldırıda, Rusya da sessiz ve tepkisiz kalmayacaktır. Her iki durumda da bölge yeniden, belki de geçmişten daha yoğun ve daha ağır sorunların yaşanacağı bir yer haline gelebilecektir.

Böyle bir olumsuzluk; Başta ABD'nin de yeşil ışık yakmasıyla, Fırat'ın doğusu olmak üzere, PKK/YPG/PYD tarafından bir fırsat olarak değerlendirilebilecektir.

Yeni bir mülteci akımı

Bizim açımızdan daha da kötüsü İdlib'ten sınırlarımıza doğru yeni bir mülteci akımının başlama olasılığıdır. Sınırları açtıktan sonra, Yunanistan sınırında yaşananlar ile yapılan açıklamalara baktığımızda, Avrupa'nın bu konudaki riyakarlığı ve ikiyüzlülüğünü de dikkate aldığımızda; Türkiye başlayabilecek yeni bir göç dalgasının ağır insani ve ekonomik zorluklarıyla karşı karşıya kalabilecektir.

Anlatmaya çalıştığım her iki kötü senaryoda da Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle ‘Kara kedi' açık veya örtülü olarak rolünü sürdürecek, hatta üreyip yavrulayacaktır. Sorumuz şu olmalı: Ateşkes'in devamı, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için neler yapılabilir?

Kalıcı bir ateşkesin garantörü ve sorumlusu Türkiye ve Rusya'dır. Ve bu iki ülke arasında kesintisiz iletişim, işbirliği ve koordinasyon Ateşkes'in anahtarıdır.

Dengenin korunması için ne yapılmalı?