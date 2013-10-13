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'Yandaş medya bir tarafta, yandaş muhalefet bir tarafta kol kola ilerliyorlar'

Nusret Güner, 'kimse yargının arkasına sığınmasın yetkililer bunun hesabını verecekler. Hiçbir yerde veremezlerse ilahi adalete verecekler bunun hesabını' dedi

13 Ekim 2013 11:19

Balyoz Davası'nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan Koramiral Deniz Cora'nın kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden babası Mehmet Cora'nın Fenerbahçe Camii'ndeki cenaze törenine katılan eski Donanma Komutanı Nusret Güner, Balyoz Davası'yla ilgili Yargıtay'ın kararına ilişkin, "kimse yargının arkasına sığınmasın yetkililer bunun hesabını verecekler. Yandaş medya bir tarafta, yandaş muhalefet bir tarafta elele kol kola ilerliyorlar" dedi.

Balyoz ve İzmir'deki casusluk davalarını gerekçe gösterip, Donanma Komutanlığı'ndan istifa eden Oramiral Nusret Güner, Yargıtay kararıyla şunları söyledi: "Sen muhalefet olarak bu ülkeyi yönetmeye kalkıyorsun, suçlu bile olsalar sahip çıkacaksın evlatlarına. Bu kadar masum temiz insana sesini çıkarmıyor. Yazıklar olsun. Beni kim savunacak? Beni önce kendi adamım (Genelkurmay) savunacak.

Çünkü benim ne kadar masum olduğumu o biliyor. Ben niye istifa ettim, işte bunun için istifa ettim. Hepsinin masum olduğunu biliyorum. Ancak elimden birşey gelmiyor. Ben personelimi koruyamazsam kim koruyacak? Efendim kimse yargının arkasına sığınmasın yetkililer bunun hesabını verecekler. Hiçbir yerde veremezlerse ilahi adalete verecekler bunun hesabını. Yandaş medya bir tarafta, yandaş muhalefet bir tarafta elele kol kola ilerliyorlar. Allah'a inanan bir insanım hepsi yarın hesap verecekler. Türk milleti sağduyuludur herşeyi anlar. Şimdi başka bir arkadaşımın annesi vefat etti yarın cenazesi defnedilecek. Bu insanlar hüngür hüngür ağlıyorlar" diye konuştu.

 

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