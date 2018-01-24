Eski öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı, cinsel tacizden gözaltına alındı (2)

ANTRENÖR TUTUKLANDI

Samsun\'da, polis tarafından \'cinsel taciz\' iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen basketbol antrenörü Cem Karatosun nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.