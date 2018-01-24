T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı, cinsel tacizden gözaltına alındı (2)

ANTRENÖR TUTUKLANDI Samsun'da, polis tarafından 'cinsel taciz' iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen basketbol antrenörü Cem Karatosun nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

24 Ocak 2018 22:19

ANTRENÖR TUTUKLANDI
Samsun\'da, polis tarafından \'cinsel taciz\' iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen basketbol antrenörü Cem Karatosun nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTRENÖR TUTUKLANDI SamsunCem Karatosun nöbetçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24