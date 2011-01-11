-ESKİ NİŞANLISINI ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI ESKİŞEHİR (A.A) - 11.01.2011 - Eskişehir'de balkon penceresinden gizlice evine girdiği eski nişanlısını çıkan tartışmanın ardından boğduğu iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ali Servet Dayı (38), öldürülen Banu Bozer'in babası Murat Bozer (58) ile annesi Aliye Bozer (53), yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyeti, balkon penceresinden gizlice evine girdiği eski nişanlısını çıkan tartışmanın ardından boğduğu iddia edilen tutuklu sanık Ali Servet Dayı'yı ''kasten öldürmek'' suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı. -OLAY- Ali Servet Dayı, 25 Haziran 2009'da, bir barda otururken arkadaşlarının doğum günü için eğlenmeye gelen eski nişanlısı Banu Bozer ile tartışmıştı. Dayı, daha sonra Banu Bozer'in oturduğu birinci kattaki evine su borulardan tırmanıp mutfak penceresinden girmiş, yatak odasında Bozer'in boğmuş ve daha sonra polisi arayarak ''Nişanlımı öldürdüm, tabancayla intihar edeceğim'' demişti. Dayı, olay yerine gelen polisler tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirilmişti. Banu Bozer ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi çalıştırılıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Banu Bozer, hastanede bitkisel hayata girmiş ve 5 gün sonra da yaşamını yitirmişti.