T24 LogoT24 Logo
Gündem

ESKİ NİŞANLISINI ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI ESKİŞEHİR (A.A)

11 Ocak 2011 19:48

-ESKİ NİŞANLISINI ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI ESKİŞEHİR (A.A) - 11.01.2011 - Eskişehir'de balkon penceresinden gizlice evine girdiği eski nişanlısını çıkan tartışmanın ardından boğduğu iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ali Servet Dayı (38), öldürülen Banu Bozer'in babası Murat Bozer (58) ile annesi Aliye Bozer (53), yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyeti, balkon penceresinden gizlice evine girdiği eski nişanlısını çıkan tartışmanın ardından boğduğu iddia edilen tutuklu sanık Ali Servet Dayı'yı ''kasten öldürmek'' suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı. -OLAY- Ali Servet Dayı, 25 Haziran 2009'da, bir barda otururken arkadaşlarının doğum günü için eğlenmeye gelen eski nişanlısı Banu Bozer ile tartışmıştı.  Dayı, daha sonra Banu Bozer'in oturduğu birinci kattaki evine su borulardan tırmanıp mutfak penceresinden girmiş, yatak odasında Bozer'in boğmuş ve daha sonra polisi arayarak ''Nişanlımı öldürdüm, tabancayla intihar edeceğim'' demişti. Dayı, olay yerine gelen polisler tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirilmişti. Banu Bozer ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi çalıştırılıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Banu Bozer, hastanede bitkisel hayata girmiş ve 5 gün sonra da yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24