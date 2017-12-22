Eski nesil ödeme cihazları mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilecek

2014 yılı cirosu 150 bin TL’nin altında olan esnafların, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacağı duyurulan yeni nesil yazar kasaların kullanımına erteleme geldi.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımına yönelik zorunluluklar içeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olanlar ile faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan ve yol kenarı otopark hizmeti verenler haricindeki yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler, eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını, mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecek.

TESK'ten yazar kasa teşekkürü



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise yaptığı açıklamada, "2014 cirosu 150 bin liranın altında olan esnaf ve sanatkarlarımız, eski nesil yazar kasalarını, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın, bu cihazların mali hafızası dolana kadar kullanabilecekler" ifadesini kullandı.



Bu kapsamda, 2014 cirosu 150 bin liranın altında olan esnaf ve sanatkarların, eski nesil yazar kasalarını herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın kullanabileceğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:



"Bu cihazların mali hafızası dolana kadar kullanabilecekler. Mali hafızası dolan veya herhangi bir nedenle mali hafıza değişimini gerektiren bir durumda eski nesil cihazlara yeni mali hafıza takılamayacak, bunun yerine yeni nesil yazar kasa kullanılması zorunlu olacaktır. Bu durumun meydana geldiği tarihi takip eden 30 gün içinde (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) yeni nesil yazar kasaların alınması ve kullanılması zorunludur. Bu kararla esnafımız rahat bir nefes alacak. Kararın alınmasıyla esnafımızın rahat bir nefes almasını sağlayan Maliye Bakanımız Naci Ağbal ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum."