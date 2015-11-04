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Eski Musul Başkonsolosu CHP'den nasıl milletvekilli seçildiğini anlattı

Öztürk Yılmaz: 6 bin oyu özel bir çalışmayla aldık

04 Kasım 2015 23:06

Ardahan'da sürpriz yaparak Meclis'e girmeyi başaran IŞİD'in 48 personeli ile birlikte rehin aldığı ve 101 gün sonra bıraktığı eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, başarısının sırrı anlattı. Yılmaz, "Yaklaşık 6000 oy özel bir çalışmayla kazandık" dedi.

7 Haziran'da yapılan seçimde CHP, Ardahan'da yıllar sonra vekil çıkaramamıştı. 2  milletvekili bulunan kentte 1 vekil AKP, 1 vekil ise HDP çıkarmıştı. 1 Kasım seçimlerinde ise CHP adaylarını değiştirdi ve birinci sıraya IŞİD'in 48 personeli ile birlikte 101 gün sonra serbest bıraktığı eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ı birinci sıradan aday gösterdi. CHP 5 aylık aradan sonra Ardahan'da HDP'ye kaptırdığı vekili geri aldı. Öztürk Yılmaz sürpriz yaparak Meclis yolunu tuttu. Öztürk Yılmaz yakaladıkları başarının sırrını Gercekgundem'den Mümtaz Durak'a anlattı. 

 

"Özel bir çalışma"

 

Seçim bölgesindeki sonuçları iddialı bir perspektiften yorumlayan Öztürk Yılmaz, "Her şeyden önce 7 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ardahan'da iki milletvekili kaybettiğini ve aslında bizim 1 Kasım seçimleriyle bu iki sandalyeden birisini geri aldığımızı düşünüyorum" dedi.

"Oy oranımızda kaydettiğimiz yüzdeki yüzde 30 civarındaki artışın nasıl elde edildiği konusunda birkaç unsur önemli oldu" diyen Yılmaz, bir strateji belirledikleri ve buna uygun şekilde hareket ettiklerine dikkat çekti. Öztürk Yılmaz, "Öncelikle bir Yüksek Danışma Kurulu oluşturduk" diyerek, "Bu kurulda CHP'ye emek vermiş, gönül vermiş insanları biraraya getirerek çalışmalarımıza dahil ettik. Bölgemizde CHP çatısı altında dağınıklığa izin vermeden, birlik ve beraberliği sağladık" değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz, bir diğer unsurun ise kapsayıcı bir dil kullanılması ve insanları rencide etmemeye özen gösterilmesi olduğunun altını çizdi. "Elbette medyada ve bölgemizde tanınmış olmamın da katkısı oldu" diyen Yılmaz, "Yaklaşık 6 bin oy özel bir çalışmayla kazanıldı"  şeklinde konuştu.

 

"Hedef başarımızın kalıcı olması"

 

Seçim bölgesinde elde edilen kazanımların kalıcılaşması adına "Gerekli hazırlıkları yapmış durumdayız" ifadesini kullanan Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Bölgemize dönük yatırımlar kapsamında, devlet kaynaklarının dışındaki alternatifleri de araştırdık ve hazırladık. Yatırım ve istihdam amaçlı konferanslar, toplantılar gerçekleştireceğiz. Alt yapı gibi ihtiyaçların karşılanmasına katkı için de gerek yurt içi gerekse uluslararası hibe ve yatırım kaynaklarını belirledik."

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