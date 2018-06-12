Eski MÜSİAD Ekonomi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Arzova: Osmangazi Köprüsü eşkıya gibi bir işletme

Ekonomi Profesörü Burak Arzova, İzmit Dilovası ile Yalova Altınova'yı birleştiren Osmangazi Köprüsü'nden geçerken HGS'de para olmasına rağmen nakit istendiğini, ödenmemesi halinde icra takibi başlatıldığını yazdı.

Eski MÜSİAD Ekonomi Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr Arzova, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, icrayı durdurmak için dava açınca da bayla bir mahkemeden icra gönderildiğini belirterek Osmangazi Köprüsü için "Eşkıya gibi bir işletme" dedi.

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen ve 30 Haziran 2016 açılışı yapılan Osmangazi Köprüsü için günlük 40 araç garantisi verilmişti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 13 Ekim 2017'de yaptığı açıklamada Osmangazi Köprüsü'nden günlük ortalama 21 bin aracın geçtiğini açıklamıştı.