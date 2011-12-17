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Politika

Eski Muş Milletvekili Önder vefat etti TBMM (A.A)

17 Aralık 2011 19:30

-Eski Muş Milletvekili Önder vefat etti TBMM (A.A) - 17.12.2011 - Eski Muş Milletvekili Nazmi Önder yaşamını yitirdi. TBMM İdare Amirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Önder için 19 Aralık Pazartesi günü Mecliste tören düzenlenecek. Önder'in cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Nazmi Önder, 1937 yılında Muş'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olan Önder, 1981-1983 yılları arasında Danışma Meclisi üyeliği görevinde bulundu. Önder, 17. Dönemde de Muş milletvekilliği yaptı.

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