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Eski muhtar ve akrabası kestikleri ağacın altında kalıp öldü

VEZİRKÖPRÜ(Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi'ndeki Kunduz Ormanları'nda kestikleri ağacın altında kalan eski muhtar, 56 yaşındaki İbrahim Kartal ile akrabası, 53 yaşındaki Ömer Kunduz öldü

21 Ekim 2017 17:26

VEZİRKÖPRÜ(Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Vezirköprü İlçesi\'ndeki Kunduz Ormanları\'nda kestikleri ağacın altında kalan eski muhtar, 56 yaşındaki İbrahim Kartal ile akrabası, 53 yaşındaki Ömer Kunduz öldü.
Vezirköprü İlçesi Sarıalan Mahallesi\'nde 2005-2009 yılları arasında bir dönem muhtarlık yapan  İbrahim Kartal, Çorum\'un Osmancık ilçesi Yukarızeytin Köyü\'nde oturan akrabası Ömer Kunduz ile birlikte ağaç kesmek için dün gece Kunduz Ormanları\'na gitti. İddialara göre, İbrahim Kartal ile Ömer Kunduz, motorlu makine ile kestikleri çam ağacının üzerlerine devrilmesi sonucu öldü. Yakında bulunan kişiler tarafından, otomobil ile Vezirköprü Devlet Hastanesi\'ne getirilen Kartal ve Kunduz\'un cenazeleri otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada iki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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