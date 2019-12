-ESKİ MUHABİR ÖLÜ BULUNDU LONDRA (A.A) - 18.07.2011 - İngiltere'deki telekulak skandalı nedeniyle kapatılan ''News of the World'' gazetesinin eski magazin muhabiri Sean Hoare, evinde ölü bulundu. İngiltere'nin güneydoğusunda yer alan Watford'daki evinde ölü bulunan Hoare, gazetenin ''sıklıkla'' telefonları yasa dışı olarak dinlediğini söylemişti. Sean Hoare ayrıca, gazetenin eski editörü ve Başbakan David Cameron'ın eski iletişim danışmanı Andy Coulson'ın telefonların dinlendiğinden haberi olduğunu savunmuştu. Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, bu sabah yerel saatle 10.40 sularında polise gelen ihbarın ardından, eve gidildiğini ve Hoare'nin cesedinin bulunduğunu bildirdi. ''Ölüm sebebinin şimdilik belirsiz olduğunu, ancak şüpheli bir ölüm olduğunun düşünülmediğini'' belirten polis, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Hoare, katıldığı BBC'nin Panorama programında, ''News of the World'' gazetesinin sıklıkla telefon dinlediğini söylemişti. Gazetenin eski magazin muhabiri ayrıca, New York Times gazetesine verdiği demeçte Andy Coulson'ın tüm dinlemelerden haberi olduğunu kaydederek, bunu ortaya atan ilk kişi olmuştu. Coulson, gazetenin editörü olduğu dönemde telefonların dinlendiğinden haberi olmadığını savunuyor. Geçen hafta skandal nedeniyle gözaltına alınan ve daha sonra kefaletle serbest bırakılan Andy Coulson, geçen ocak ayında Başbakanlıktaki görevinden istifa etmişti.