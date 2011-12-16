Eski müftü Özkes: AB istedi, hutbede okunan ayet kaldırıldı

T24 - CHP İstanbul Milletvekili, eski müftü İhsan Özkes, Avrupa Birliği'nin isteği üzerine, Cuma namazlarında okunan "Allah katında geçerli din İslam'dır' şeklindeki ayetin kaldırıldığını iddia etti.





CHP İstanbul Milletvekili, eski müftü İhsan Özkes, Avrupa Birliği’nin (AB) isteği üzerine, camide okunan ayeti kaldırdığını öne sürdü.



Halk TV’ye konuşan Özkes, cuma namazlarının sonunda okunan Al-i İmran Suresi’nin “Allah katında geçerli din İslam’dır” şeklindeki 19. ayetinin AB’nin “kaldırın” demesi üzerine “17 Şubat 2006 tarihinde, 230 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yazısı ile” kaldırıldığını öne sürdü.



Kendisi o dönemde müftü olan Özkes, “1400 yıldır bu ayet okunurdu. Ama bunlar kaldırttı. Bunların gerçek yüzü işte budur. Şeytanın aklına gelmedik şeyler AKP’lilerin aklına geliyor” dedi. Özkes aynı programda ayrıca; Meclis Camii’nde AK Partili milletvekillerine protokol seccadeleri verildiğini öne sürerek, “Bir AKP’li Düzce milletvekilinin danışmanı seccade getirdi. Arkasında ‘protokol seccadesi’ yazıyordu. Allah’ın evinde hiç değilse bunu yapmayın” dedi. Özkes, “Başbakan geliyor camiye. Cemaat namaz kılıyor. Cemaatin arasında korumalar ayakta bekliyor. Allah’ın evinde hiç değilse bunu yapmayın. Allah’ın evinde insanlar eşittir. Hz. Peygamberimiz der ki, ‘İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir’. Ama bunlar bunu tanımıyorlar” eleştirisini yaptı.

Diyanet: Hâlâ okunuyor



Haberturk'ün haberine göre, Özkes’in iddiasına Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Abdülkadir Özkan şöyle yanıt verdi:



“Bu 2006 yılında çıkarılan ‘Hutbe nasıl hazırlanır?’ kılavuzunda yer alan bir konudur. Daha önce her hutbenin sonunda Al-i İmran Suresi’nin 19. ayeti okunurdu. Bu kılavuzda örnek hutbe metinleri yer alıyor ve Al-i İmran Suresi’nin yerine bir Hadis-i Şerif konuluyor. Bu kılavuzda ‘Al-i İmran Suresi kesinlikle okunmayacak, mecburi bu Hadis-i Şerif okunacak’ gibi bir madde yok. Çünkü örnek verilen duaların okunması zorunlu değil ve Al-i İmran Suresi’nin 19. ayeti halen bazı camilerde okunmaya devam etmektedir.” Konunun daha önce de tartışıldığını belirten Özkan, “AB istedi diye kaldırıldığını iddia etmek abesle iştigalden başka bir şey değil. İhsan Özkes’in hangi amaçla bunu yeniden ortaya çıkardığını bilemiyoruz, eski Üsküdar Müftüsü olarak aslında durumun böyle olmadığını herkes kadar biliyor” ifadesini kullandı.

Danımandan açıklama



Özkes’in protokol yazılı seccade getirdiğini öne sürdüğü ve tarif ettiği kişinin AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan’ın danışmanı Erol Yemenici olduğu ortaya çıktı. Yemenici, “Cuma günü namaza gittim. Seccadenin renginin kırmızı olduğu doğrudur. Ancak arkasında ‘protokol seccadesi’ yazdığı iddiası gerçeği yansıtmıyor” dedi.



