Eski Müdür Özdemir de dinlendiğinden şüpheleniyor

Tam 40 yıl süreyle Emniyet teşkilatında çalışan ve 20 yıl da, 7 ayrı şehirde Emniyet Müdürlüğü yapan MHP Milletvekili Hasan Özdemir bile telekulaktan şikayetçi.Telefonların yasa dışı şekilde dinlendiğini vurgulayan Özdemir "Dinleyenler de benim arkadaşlarim, evlatlarim" dedi.



Telefonların yasa dışı biçimde dinlendiği iddialarını, 40 yıll polis müdürlüğü yapan MHP Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir de doğruladı. Tam 40 yıl süreyle Emniyet teşkilatında çalışan ve 20 yıl da 7 ayrı şehirde Emniyet Müdürlüğü yapan Hasan Özdemir, telefonların yasa dışı biçimde dinlendiğini açıkladı. Özdemir "Dinleniyor hem de dinleyenler benim arkadaşlarim, evlatlarim" diyerek eski mesai arkadaşlarini işaret etti. Gazeteport'un haberine göre CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın telefonunun dinlendiği iddialarını araştıran Meclis Komisyonunun üyesi de olan Özdemir, komisyon toplantısı sırasında " Ben birçok ilde Emniyet müdürlüğü görevinde bulundum. Bu toplumun her kesiminde dinleniyorum paranoyası var. Dinlemenin başındaki insanların çoğu benim arkadaşlarım, evlatlarım" dedi ve şunlari söyledi:



70 BİN TELEFON DİNLENDİ



" Ben yıllarca Emniyet müdürlüğü yaptım ama telefonla konuşurken dikkat ediyorum. Bugün insanlar, arkadaşlarıyla, eşleriyle, sevgilileriyle rahat bir sohbet yapamıyor. Teknik olarak oturduğumuz odayı bir kilometre öteden dinleyebilirler. Alan dinlenmesi sağlayan bu imk'e1n, Türkiye'de de var. Sadece devlet değil, sivil alanda da var. Telefon masada durduğu yerde bile bir bela. Suçu önlemeyle ilgili dinlemeye kimse karşı çıkmıyor. Ama vatandaşın, bütün özellerini medyaya dökmenin de devlete yararı yok. Hükümet tedbir almazsa bu silah kendilerine dönebilir" dedi.



Özdemir Türkiye'de mahkeme kararı ile 70 bin civarında telefonun dinlendiğini de hatırlatarak " Ancak bizim görev yaptığımız komisyonda, İletişim Başkanı da söyledi. MİT, Emniyet ve Jandarma özel izinle teknik takip ve ortam dinlemesi yapıyor. Tedbir alınmalı " dedi.





1947 yılında Gaziantep'in Oğuzeli İlçesinde doğan Özdemir, 1967 yılında Ankara Polis Koleji'ni, 1970 yılında ise Polis Akademisini bitirdi ve Adana'da komiser yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra Bursa'da Narkotik Büro Amirliği yaptı. Gemlik'de İlçe Emniyet Amirliği görevinde de bulunan Özdemir, 1981-1985 yılları arasında Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürü oldu. 1985 yılında da Ağrı Emniyet Müdürlüğüne atandı. Daha sonra Malatya, Ankara, Samsun, İçel, İzmir ve iki kez de İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinde bulundu. Ardahan Valiliği de yapan Özdemir 2007 seçimlerinde MHP Gaziantep milletvekili seçildi.



