​Eski MİT'çi Mehmet Eymür: Adil Öksüz'ün yüzde 99.9 CIA ile ilişkisi vardır

Eski MİT Kontrterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün CIA ile ilişkisi olduğunu öne sürdü. Milliyet'ten Tunca Bengin'in sorularını yanıtlayan Eymür, 15 Temmuz'un 1 numaralı sanığı Fethullah Gülen'in her adımının CIA tarafından takip edildiğini de söyledi. Eymür "Genelkurmay’daki yaver dinliyor, ertesi gün Fethullah’a mı yolluyor? O da takıp kulaklıkları konuşmaların çözümünü mü yapıyor? Abuk sabuk şeyler. Fethullah’ın ABD de her şeyi takip ediliyor. Bir adım bile atamaz CIA’dan habersiz.” dedi.

Bengin'in sorduğu soruları yanıtlayan Eymür'ün yanıtları şöyle:

Ya Adil Öksüz o da CIA’nın kontrolünde mi?

“Onunla ilgili bir veri yok ama ben genel kaideler itibarıyla yüzde 99.9 CIA ile bir ilişkisi vardır diyorum. Zaten Fethullah’ın üst kademesindeki adamlarıyla ABD’lilerin ilişki kurmamış olması mümkün değil. Fethullah’ın hava kuvvetleri imamı kara kuvvetleri imamı filan bunlarla muhakkak ilişki kurmuşlardır. Fethullah’ın dışında kurmuşlardır. Fethullah’ın haberi bile yoktur bazı şeylerden.”

Nasıl yani?

“Bu işin raconu böyle. Herkes herşeyi bilmez. Kesinlikle Fethullah’ın herşeyden haberi olduğunu sanmıyorum. O ona verilen görevi yapar onun dışında herşeyi ona sormazlar. Belki şu adamı al şuraya getir diye bazı tavsiyelerde bulunuyorlardır ama gerisini bilmez. Yani oturup da her dakika Fethullahla CIA şunu şöylemi yapalım bunu böyle mi yapalım diye konuşmaz. Bu pek uygun değildir istihbarat çalışmasına. Fethullah’ın altında da kademeler var yani yarayacak herkesi kullanırlar.”

FETÖ yapılanmasının ne kadarı ortaya çıkmıştır?

“Şöyle söyleyeyim Tayyip Erdoğan’ın yaptığı iyi bir şey var CIA’nın yapılanmasını bozdu. Ancak şu an bir curcuna var, birşeyler atlanıyor olabilir. Heryerle problem yaşanıyor bizi zayıf gören herkes saldırmaya başladı. Tatsız bir gidişat söz konusu. Adil Öksüz CIA’nın kullandığı kişilerden biri olabilir. Bence çok daha fazla vardır. Bir tek Adil Öksüz değil bir çok kişi vardır...”

MİT’in hatası

Fethullah’ın üst düzey imamlarının CIA tarafından kullanılmamış olmasınının düşünülemeyeceğini ısrarla yineleyen Eymür bunun dayanağını da “Fethullah Gülen’i ABD’ye götürüp bu sistemi kuran kim, bir çok yerde casusluk faaliyeti yapıyor diye kapatılan okulları kuran kim? Fethullah Gülen mi? Fethullah Gülen bu kadar başarılıysa ABD başkanı yaparlardı” diye yorumladı. Eymür’ün Adil Öksüz konusunda MİT’e yönelik eleştirileri de şöyleydi:

“MİT Adil Öksüz’le alakamız yok MİT’in elemanı değil dedi. Peki MİT’in elemanı değilse, bu adamı da biliyorlar söylenmiş 2012’de. O günden beri bu adam 100 kere yurt dışına çıkmış ABD’ye gitmiş gelmiş bunu niye kontrol etmemiş MİT. Bunun sorumlusu kimdir, bunların cevabını vermek lazım. Ama bunlarla ilgili ne soru soran var ne cevap veren var. Taşları koyduğun zaman bir sürü soru işareti çıkıyor.”

Yakalanırsa bildiklerini anlatır mı?

“Uygun birisinin eline düşerse tabiki anlatır. Sorgu tekniklerini bilen birisinin karşısında konuşur başka çaresi yok tabi sağ yakalanırsa. Çünkü eğer yaşıyorsa ve çok sıkışılırsa yine öldürürler...”