Eski MİT'çi Eymür: Eski bir generalin de içinde olduğu grup, eyalet sistemli anayasa taslağı hazırladı

Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, eyalet sistemli anayasa taslağının hazırlandığını öne sürerek, "Bir emekli generalin de içinde bulunduğu grup, yeni anayasa taslağı geliştirmiş. Özetle ‘Başkanlık ve Eyalet sistemi' getiriyor, Türkiye'yi eyaletlere bölüyor, bu eyaletler, ‘Bölgeli üniter devlet ve idari özerklik' ilkesiyle düzenleniyor. Yeni ve etkili yönetim şekli getiriyorum diye Türkiye'yi 7-8 eyalete böl, özerklik ver, kestirme yoldan Türkiye'yi böl, işi bitir" dedi.

"Eğit-Donat projesi kapsamında Suriyeli muhalifler Türkiye'de eğitiliyor" iddiasında bulunan Eymür, "Bu amaçla irticai faaliyetlerden dolayı ordudan uzaklaştırılmış emekli askerlerden oluşan bir askeri eğitim şirketi de kuruldu. Gayri Nizami Harp, sabotaj, suikast, pusu, baskın, adam kaçırma, tedhiş, gerilla harekâtı, tahrip, sokak hareketleri, gizli etkinlikler gibi konularda eğitim veriliyor. Türkiye'de eğitilen Suriye muhalifleri arasında Çeçenler de var. Bunlardan ve muhaliflerden bazıları daha sonra IŞİD'e geçiş yaptı" diye konuştu.

Sözcü'den Emin Özgönül'e konuşan Mehmet Eymür'ün açıklamaları şöyle:

Terör olayları

Suriye olayı ile Türkiye'nin sınırları felç oldu, on binlerce kişi kontrolsüz şekilde Türkiye'ye girdi. Terörist ihraç eden ülke olduk. Sınır kapılarımız dünyanın her yerinden gelen teröristlerin geçiş kapısı olmuş. Bunların sıkıntısını daha uzun süre yaşayacağız. Yaşadığımız bombalı eylemler engellenemiyor ama, 3-5 saat sonra canlı bombaların kimliğine ulaşılıyor. Bunun nedeni bilgi alacak malzeme bolluğundan. Dışişlerindeki toplantıda ‘Gerekirse Suriye'ye 4 adam gönderirim. Türkiye'ye füze attırıp savaş gerekçesi üretirim' diyorlardı. Müsteşar, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki memurları mı yollayacak. Tabii ki hayır.

IŞİD'ciler burada eğitiliyor

Eğit-Donat projesi kapsamında Suriyeli muhalifler Türkiye'de eğitiliyor. Bu amaçla irticai faaliyetlerden dolayı ordudan uzaklaştırılmış emekli askerlerden oluşan bir askeri eğitim şirketi de kuruldu. Gayri Nizami Harp, sabotaj, suikast, pusu, baskın, adam kaçırma, tedhiş, gerilla harekâtı, tahrip, sokak hareketleri, gizli etkinlikler gibi konularda eğitim veriliyor. Türkiye'de eğitilen Suriye muhalifleri arasında Çeçenler de var. Bunlardan ve muhaliflerden bazıları daha sonra IŞİD'e geçiş yaptı.

Eyalet anayasası hazırlanıyor



Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike ülkenin bölünmesi. Eyalet sistemi için Anayasa hazırlandı. Bir emekli generalin de içinde bulunduğu grup, yeni anayasa taslağı geliştirmiş. Özetle ‘Başkanlık ve Eyalet sistemi' getiriyor, Türkiye'yi eyaletlere bölüyor, bu eyaletler, ‘Bölgeli üniter devlet ve idari özerklik' ilkesiyle düzenleniyor. Yeni ve etkili yönetim şekli getiriyorum diye Türkiye'yi 7-8 eyalete böl, özerklik ver, kestirme yoldan Türkiye'yi böl, işi bitir.

Reza Zarrab olayı



ABD Zarrab'tan aldığı bilgileri, Türk yöneticiler üzerinde bir sopa gibi tutacaktır. Yine ‘PKK silahları gömsün, koordinatları bildirilsin' lafları dolaşmaya başladı. Devamlı şekil değiştiren varlıklarla yaşıyoruz. ABD'nin, yöneticilerimizi istediği gibi kullanabildiği sürece, ciddi bir hamle yapacağını zannetmiyorum. Zaten yalnız Reza Zarrab değil, ABD'nin elinde bizim hiç bilmediğimiz daha birçok bilgi olduğundan eminim. İran'a nükleer madde satan ve ABD'de tutuklu olan bir Türk işadamı var. Türkiye'deki ortaklarını açıklayabilir. ABD, Reza Zarrab'dan, İran hakkında da önemli bilgiler alacaktır.

Sykes-Picot ve Almanya

16 Mayıs 2016, Osmanlı topraklarının bölüştüren Sykes-Picot anlaşmasının 100. yıl dönümüydü. Britanya ve Fransa arasında yapılan ve Rusya'nın da onayladığı, Osmanlı'nın Ortadwoğu'daki topraklarının paylaşılmasını öngören gizli bir antlaşma… 1917 devrimi sonrası Rusya vazgeçti. Sykes-Picot'un yıldönümünde, New York Times, bir Türkiye haritası yayınladı. Bizi kuşa döndürmüşler. Çanakkale bile elimizden çıkmış. Şimdi durup dururken Almanya'nın sözde Ermeni soykırımını tanıması Türkiye'yi bölme projesinin bir parçası değil de nedir?

Esad birden nasıl zalim oldu?



Suriye ile el ele dolaşıp vizeler kaldırılırken ne oldu da birden Esad, halkına zulmeden kanlı bir zalim haline geldi. Esad buna neden olarak kısaca ‘Müslüman Kardeşler' diyor. Biz geçmişte, Abdullah Öcalan'ı himaye eden Suriye'ye, Müslüman Kardeşler mensuplarının hudutlarımızdan sızmasına gözlerimizi kapadık. Saddam öldürüldü, Irak yerle bir edildi, binlerce insan öldü ama Suriye ve Esad ailesi hâlâ yerinde duruyor. Suriye macerasına girmeden güçler dengesi iyi hesaplanmalıydı.

Fuat Avni bile...

Eğer en gizli konuşmalarınız internette yayınlanıyorsa, gizli sevkiyatlarınız savcılıklara ihbar ediliyorsa, Fuat Avni atacağınız adımları önceden açıklayabiliyorsa, gizli planları tatbik etmeden önce başınıza çuval geçiriyorlarsa, önce içinizdeki hainleri ortaya çıkarmak durumundasınız.

Koruma verdiler silahını istediler

MİT Kontrterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür, 1970'li yıllarda MİT'te Hiram Abas'la birlikte 1. Ordu Komutanı Orgeneral Faik Türün'ün emrinde çalıştı. MİT'te Alaattin Çakıcı'nın yakalanmasının ardından Washington'dan merkeze çağrıldı. Eymür'e bir süre önce hakkındaki tehditler arttığı gerekçesiyle resmi koruma verildi. Aynı günlerde bir dava nedeniyle beylik silahını iade etmesi istendi. Daha sonra silahın iadesi talebinden vazgeçildi.