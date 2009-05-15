Eski MİT Müsteşarı Atasagun dosyası kapandı

Ankara Başsavcılığı, eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun hakkındaki soruşturmada, Başbakanlığın soruşturma izni vermemesi üzerine dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verdi.





Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Abbas Özden tarafından verilen kararda, İşçi Partisi avukatı Hasan Basri Özbey'in, Başsavcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Şenkal Atasagun'un "kamu görevini kötüye kullanmak", "Türk Silahlı Kuvvetlerini alenen aşağılamak" ve "iftira" suçlarından cezalandırılmasını istediği anımsatıldı.



Kararda, eski MİT Müsteşarı Atasagun'a isnat olunan suçun, "görevinin niteliğinden kaynaklanan ve ancak görevinin ifası sırasında işlenebilecek suçlar" kategorisine girmesi nedeniyle, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 26. maddesi uyarınca Başbakanlık'tan soruşturma izni talep edildiği kaydedildi.



Talep üzerine, Başbakanlık tarafından yaptırılan inceleme ve araştırma sonunda, "iddiaların bir suç teşkil etmediği, müsnet iddiaların ilgili yasal düzenlemeler karşısında hukuki dayanaktan yoksun kaldığı ve suç kavramından da bahsedilemeyeceği" gerekçesi ile Atasagun hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verildiği aktarıldı.



Kararda, "Başbakanlık'tan verilecek soruşturma izni, ilgili hakkında kovuşturma yapılabilmesinin ön koşulu olduğundan, soruşturma izni verilmemesine bağlı olarak evrakın işlemden kaldırılmasına karar verildi" denildi.