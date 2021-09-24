Eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkındaki FETÖ davasında savunmalar tamamlandı

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada savunmalar bitti.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner, tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou duruşmaya gelmedi.

Sanık Altaylı'ın avukatları Dilara Yılmaz ve Bora Toksoy bugünkü celsede esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

Böylece 19 Mart 2020'de başlayan davada, sanık ve avukatlarının savunmaları tamamlandı.

Mahkeme Başkanı Sebahattin Sarıdoğan, avukat beyanlarının ardından esasa ilişkin savunmaların alındığını belirterek, 7 Ekim'de görülecek duruşmada sanıkların son sözlerinin sorulacağını söyledi.

İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında sanıklar Enver Altaylı, eski istihbaratçı Mehmet Barıner ve Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile Seda Chamatzoglou hakkında iddianame düzenlendi.

İddianameye göre Altaylı ve Yılmaz'ın, ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan eski istihbaratçı Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştı. Bunun için tur şirketi sorumlusu tutuksuz sanık Chamatzoglou ile irtibata geçildi.

Esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, Altaylı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya, Barıner'in ise "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hakkında dava açılan sanık Chamatzoglou'n ise beraatini talep etti.

Dosyası ayrılan sanık Metin Can Yılmaz'ın ise yargılanmasına devam ediliyor.