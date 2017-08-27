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"Eski MİT mensubu Enver Altaylı, 'FETÖ'den tutuklandı"

Eski Milletvekili Orhan Kavuncu, Altaylı'nın tutuklanmasını sosyal medya hesabından duyurdu

27 Ağustos 2017 16:34

Eski milletvekili Orhan Kavuncu, sosyal medya hesabından, sorgulanmak üzere Ankara'ya götürülen eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın, 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklandığını yazdı.

73 yaşındaki Altaylı, Ankara merkezli 'FETÖ' soruşturması kapsamında Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde gözaltına alınmış; sorgulanmak üzere Ankara'ya götürülmüştü.

Kavuncu, Altaylı'nın tutuklanmasını sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla şöyle duyurdu:

“Enver Altaylı 20 Ağustos 2017 günü gözaltına alındı. Bugün de tutuklandı. Avukatından öğrendiğimiz kadarıyla, 2013 yılında MİT’e alınan 15 Temmuz’dan sonra da FETÖ’cü olduğu için MİT’ten ihraç edilen ve halen tutuklu olan birisi Enver Altaylı'ya telefon edip yardım istemiş.

Buna istinaden örgüte yardım etmek suçundan yargılanma istemiyle tutuklandı. Bunun dışında bilmediklerimiz var mıdır? Olabilir. Enver Altaylı benim halamın oğlu, kayın biraderim, benden beş yaş büyük ağabeyimdir. Fikri yapımın oluşmasında katkısı olmuştur. Dolayısıyla onunla ilgili davayı takip etmek, yardım etmeye çalışmak benim en tabii vazifemdir.

Dosyanın içeriğinden hareketle hukuki bir mücadele de verilecektir. Ama siyasi gerekçelerin daha ağır bastığını düşündüğüm bu olayda, ilkelerden de hareket ederek Enver ağabeyimin yanında yer alacağım.”

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