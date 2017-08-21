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Eski MİT mensubu Enver Altaylı 'FETÖ'den gözaltına alındı

Altaylı’nın Fetullah Gülen’e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülüyor

21 Ağustos 2017 15:28

Eski MİT mensubu Enver Altaylı 'FETÖ' soruşturması kapmasında Antalya’da gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. 1968'de MİT’te çalışmaya başlayan Altaylı'nın Fetullah Gülen'e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülüyor.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre,  73 yaşındaki Altaylı, Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde okumuş, 1960'da Talat Aydemir'in darbe girişimine katıldığı için tutuklanmıştı. 1968’de MİT'te çalışmaya başlayan Altaylı’nın Fetullah Gülen’e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülüyor

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