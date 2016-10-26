Eski MİT çalışanı 'FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski MİT çalışanının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan bir eski MİT görevlisi, iki doktor, bir öğretmen ve bir uzman çavuş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden biri, adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 4'ü ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Tutuklandı

Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliklerince sorgulanan şüphelilerden eski MİT görevlisi Safa Y, doktor Murat A, doktor İlhan Nuri A. ve uzman çavuş Serkan C. tutuklandı.

Şüphelilerden öğretmen C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.