Eski Millî Savunma ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz yaşamını yitirdi

Emniyet müdürlüğü ve valilik görevlerinin ardından Millî Savunma ve Millî Eğitim Bakanlığı da yapan Nevzat Ayaz tedavi altında bulunduğu hastanede yaşamını yitirdi. 90 yaşında yaşamını yitiren Ayaz için yarın İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Candan, Nevzat Ayaz’ın ölümüyle, “22 Kasım 2020 tarihinde hastanemize getirilerek septik şok tablosu ile genel yoğun bakıma alınan hastamız tüm müdahalelere rağmen bu sabah 06:33’te hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” açıklamasını yaptı

Nevzat Ayaz kimdir?

Emniyet teşkilatında komiserlik ve müdürlük yapan Nevzat Ayaz, 17 Ağustos 1975 tarihinde Zonguldak’a vali olarak atandı. 1979 yılı sonuna kadar Zonguldak’ta görev yaptıktan sonra 4 Aralık 1979'da İstanbul Valisi olarak görevlendirildi. 1988 yılına kadar İstanbul’da vali olarak görev yaptı. 1991 yılının ekim ayında Doğruyol Partisi’nden milletvekili oldu. Süleyman Demrel kabinesinde Milli Savunma Bakanı oldu. Daha sonra Tansu Çiller'in başkanlığı döneminde ise Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirild