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Spor

Eski milli futbolcu sahaya çıplak girip yoga yaptı!

Lars Elstrup hiç beklenmedik bir anda futbolu bırakıp budizme yönelmişti

29 Ağustos 2016 16:01

EURO 1992'de şampiyon olan Danimarka kadrosunda bulunan eski futbolcu Lars Elstrup, Randers ile Silkeborg arasında oynanan maçta sahaya çırılçıplak girdi, yoga yaptı, amuda kalktı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, eski futbolcu çırılçıplak halde sahaya atladıktan sonra sahada yoga yapmaya başlayan Elstrup amuda bile kalktı.

EURO 92'nin yıldızlarından olan Elstrup, yarı finalde Hollanda'ya penaltıdan gol atmıştı. Hiç beklenmedik bir anda futbolu bırakıp budizme yönelen futbolcu zor günler geçirmiş depresyona girmişti. İntihar girişimde de bulunan Elstrup, şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 ay da hapis yatmıştı.

Danimarka dışında Feyenoord'daki performansıyla da hatırlanan Elstrup, Danimarka Ligi'nde oynanan Randers - Silkeborg maçının ikinci yarısında tamamen çıplak olarak sahaya indi ve yoga egzersizleri yapmaya başladı. Bir süre seyirciler tarafından alkışlanan ve sahadaki futbolcular tarafından ilgiyle izlenen Elstrup güvenlik görevlilerince yakalanıp sahadan uzaklaştırıldı.

Elstrup daha önce de birkaç kez sokaklarda tamamen çıplak dolaştığı için polis tarafından durdurulduğu öğrenildi. Randers kulübü başkanı Michael Gravgaard, 'Bu şehir için bir kahraman olan Elstrup gibi bir efsaneyi böyle görmek çok üzücü' dedi. 

 

 

 

 

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