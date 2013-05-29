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Spor

Eski milli futbolcu Fatih Akyel kaza yaptı

Eki milli futbolcu Fatih Akyel'in kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı

29 Mayıs 2013 02:09

Tekirdağ'da eski milli futbolcu Fatih Akyel'in kullandığı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazayı Akyel yara almadan atlatırken motosiklet sürücüsünün sol ayağı kırıldı.

Kaza, bugün öğlen Barboros Sahil yolu üzerindeki Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Tıp Fakültesi'nde yatan kayınpederini ziyarete giden eski milli futbolcu Fatih Akyel'in kullandığı 34 DV 8901 plakalı otomobil, hastane yakınında 49 yaşındaki Mustafa Kemal Cihan'ın kullandığı 59 KK 173 plakalı motosikletle çarpıştı. Olaydan yara almadan kurtulan Fatih Akyel, kaza sırasında motosikletinden düşerek yer acı içinde kıvranan Cihan için sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Cihan'ı ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akyel, Çarşı Polis Merkezi'nde alınan ifadesinin ardından sol ayağında kırık olduğu belirlenen Cihan'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Akyel, motosiklet sürücüsünün hatalı olduğunu iddia ederek, "Ben otomobilimle döndüğüm esnada motor sürücüsü arkadaş beni fark etmeyerek çarptı. Çarpmadan sonra yere yığıldı. Geldi kendisi vurdu. Çok bir şeyi yok. Ambulans çağırdım, hastaneye kaldırdık" dedi.

 

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