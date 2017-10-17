Eski milli futbolcu Çetiner Erdoğan vefat etti

Çetiner Erdoğan anısına 20-23 Ekim tarihlerindeki maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

A Milli Takım eski oyuncularından, Boluspor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Çetiner Erdoğan hayata veda etti.

Futbol Fderasyonu\'ndan yapılan açıklama şöyle;

\"A Milli Takım eski oyuncularından, Boluspor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Çetiner Erdoğan\'ın vefat ettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Boluspor Altyapı Tesislerinde yapılacak törenin ardından Çetiner Erdoğan\'ın cenazesi Kalıcı Konutlar Camisi\'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Şehitler Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

Merhum Çetiner Erdoğan anısına, 20-23 Ekim 2017 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Merhum Çetiner Erdoğan\'a Allah\'tan rahmet; ailesi ve Boluspor camiasına başsağlığı dileriz.\"

İSTANBUL / DHA