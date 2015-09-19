Eski Milli Eğitim Müdürü'ne tacizde 10 yıl 11 ay hapis cezası

Bodrum'da 2012 yılında üç öğrencisine cinsel taciz ve tecavüz suçlamasıyla tutuklanan, ardından adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, eski İlçe Milli Eğitim Müdürü T.K. 10 yıl 11 ay hapis cezasına mahkûm oldu. Mahkeme, dosyanın Yargıtay'dan dönüşünün uzun sürmesinden dolayı sanığı tutuklamayıp, karar kesinleşene kadar yurt dışı çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

DHA’da yer alan habere göre, Ayşegül Sevim-Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi öğrencisi A.F., aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni de olan Bodrum'un eski İlçe Milli Eğitim Müdürü T.K.'nın iki yıl önce kendisini Turgutreis'teki yazlığına götürüp, içki içirdikten sonra tecavüz edip hamile bıraktığını, ardından Milas'taki bir hastanede kürtaj yaptırdığını ailesine anlattı. Bunun üzerine genç kızın ailesi, 15 Nisan 2012'de savcılık ve polise suç duyurusunda bulundu. Aynı tarihte Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Lisesi öğrencisi G.K.'nin ailesi de kızlarının sürekli olarak T.K. tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. T.K. için o yıl Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarttı. Polis, İngiltere'ye kaçmaya hazırlandığını belirlediği T.K.'yı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakaladı. Adliyeye sevk edilen T.K., tutuklandı. 7 ay tutuklu kalan T.K., adli kontrol ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bodrum 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayan T.K., geçen cuma günü karar duruşmasına çıktı. Olayın başında şikayetçi olan iki kız öğrenci ve ailesinin şikayetlerinden vazgeçmelerine rağmen, sonradan davaya katılan A.S. adlı mağdur öğrenci şikayetini sürdürdü. A.S. adlı öğrencinin beyanları, Adli Tıp raporları ve diğer delilleri göz önünde bulunduran mahkeme, dosyadaki şartlara göre tüm hukuki artırım ve indirimleri yaptıktan sonra sanık T.K.'ya 10 yıl 11 ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanığın dosyasının Yargıtay'da dönüşünün uzun sürmesinden dolayı tutuklamayıp karar kesinleşene kadar yurt dışı çıkış yasağı konulmasına karar verdi.