Eski milli bisiklet sporcuları anıları yad etti

Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde bir araya gelen eski milli bisiklet sporcuları, eski günleri yad ederek anılarını paylaştı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, \'Eski Millilerin Buluşması\' adı altında Türkiye\'nin farklı bölgesinde her yıl toplandıklarını söyledi.

Eski milli bisiklet sporcuları Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde bir araya gelerek eski günleri yad etti. Organizasyonda Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da yer aldı.

Federasyon Başkanı Küçükbakırcı, \"Bu organizasyon özel bir organizasyon. Federasyon tarafından yapılan bir organizasyon değil. \'Eski Millilerin Buluşması\' adı altında Türkiye\'nin farklı bir bölgesinde her yıl bir defa toplanıyoruz. Bu yıl da Belek\'teyiz\" dedi.

Eski milli sporcu Saim Kıyıcı, 1952, 1953 ve 1960 yıllarında Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi. 10 yıl pedal çevirdiğini kaydeden Kıyıcı, Federasyon Başkanı Erol Küçükbakırcı\'ya teşekkür ederek, çalışmalarının iyi gittiğini aktardı.

\"BİR YERLERE SPOR SAYESİNDE GELDİM\"

Eski milli sporcu Salim Tatlıcılar, 1954 ile 1965 yılları arasında bisiklet sporu yaptığını kaydetti. Çok güzel anılarının olduğunu vurgulayan Tatlıcılar, \"Sporu bıraktıktan sonra uzun süre de hakemlik yaptım. Ne gördüysem, ne kazandıysam, bir yerlere geldiysem spor sayesinde geldim. Spor için herkese teşekkür ederim. Yaşımız itibariyle aktif spor hayatından çekildikten sonra başkanımın sayesinde bu tür organizasyonlarda bir araya geliyoruz. Beraber oluyoruz\" diye konuştu.

\"REKORUMU HALA DA EGALE EDEMEDİLER\"

Eski milli sporcu Bedri Sakarya, 1953 yılından 1967 yılında sakatlanıncaya kadar yurt içi ve yurt dışında bisiklet sporu yaptığını belirtti. İki Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyleyen Sakarya, \"Biri 1958 diğeri ise 1960 yılında. 9 da İstanbul şampiyonluğum var. Bu rekorumu hala da egale edemediler. 16 yıllık spor hayatımdan sonra 30 yılın üzerinde de hakemlik yaptım. Şu anda en çok övündüğümüz şey ise federasyon başkanımız spordan gelen birisi. Hatta Balkan şampiyonu olduğu yıl hakemliğini de ben yaptığım için gurur duyuyorum. Bizi bir araya topladığı için teşekkür ederiz\" dedi.

Eski milli sporcu Yılmaz Çöğen, 1963 ve 1967 yılları arasında spor yaptığını anlattı.

\"ŞAMPİYONLUĞUM ÇOK FAZLA\"

Eski milli sporcu Mevlüt Bora da spora başlamasının ardından kısa zamanda çalışmasının neticesinde şampiyonluklar elde ettiğini söyledi. Federasyon Başkanı Küçükbakırcı ile 1972 Münih Olimpiyatları\'nda takım ve ferdi olarak yarıştıklarını belirten Bora, \"Şampiyonluğum çok fazla. Genç sporcuları yetiştirdim. Onların arasından şampiyonlar çıkarttım. Londra Olimpiyatları\'nda yarışan Miraç Kal\'ın hocalığını yaptım. Hakemlik yaptım. Milli formayı uzun yıllar gururla, sevinçle taşıdım. Bu organizasyon için de başkanıma teşekkür ederim\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Buluşmaya katılanların masada görüntüsü

- Katılımcıların toplu görüntüsü

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HABER - KAMERA: NAMIK KEMAL KILINÇ/SERİK (ANTALYA), (DHA)

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