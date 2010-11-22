-ESKİ MİLLETVEKİLLERDEN BAYKAN VEFAT ETTİ ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - TBMM 13. dönem Çanakkale milletvekillerinden Muammer Baykan (91) vefat etti. Alınan bilgiye göre, 1954-1956 yılları arasında Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü de yapan Baykan, tedavi gördüğü Bayındır Hastanesinde yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Baykan, 13. dönem Çanakkale milletvekilli olarak parlamentoda görev yaptı. Baykan'ın naaşı, perşembe günü TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip, Karşıya Mezarlığı'nda toprağa verilecek.